В Українському інституті майбутнього хочуть відставки Денисенка після скандалу

Такі погляди не мають нічого спільного з тими цілями, заради яких створювався Український інститут майбутнього, зазначив один із засновників установи Юрій Романенко.

Один із засновників Українського інституту майбутнього Юрій Романенко ініціюватиме відставку Вадима Денисенка з посади виконавчого директора інституту після його скандальних висловлювань про заборону виїзду чоловікам з України протягом трьох років після закінчення війни.

Про це Романенко написав у Twitter.

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"Саме тому я, як один із засновників Українського інституту майбутнього, ініціюю його (Вадима Денисенка - ред.) відставку з посади виконавчого директора у нашому інституті. Тому що такі погляди не мають нічого спільного з тими цілями, заради яких ми створювали Український інститут майбутнього. А дискусія з цього питання потрібна та важлива. Тому що в українців не так багато часу, щоб вигризти собі місце під сонцем і мати те майбутнє, на яке ми по праву заслуговуємо", - резюмував Романенко.

Нагадаємо, виконавчий директор Інституту майбутнього та колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко напередодні запропонував заборонити чоловікам виїздити з України, принаймні на три роки після завершення війни, аби поліпшити демографічну ситуацію.

Така заява викликала бурхливе обговорення у Мережі. Українці наголошують, що таке рішення було б неконституційним і порушувало б права людини.

Після скандальної заяви Вадима Денисенка, з'ясувалося, що його син живе за кордоном. Журналісти з'ясували, що Андрій Денисенко багато подорожує. За даними ТСН.ua, син екснардепа перебуває за кордоном з 2012 року. Він жодного разу не був в Україні після початку повномасштабної війни.

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