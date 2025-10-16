В українському місті з’явиться сквер імені Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У Чернігові ухвалили рішення перейменувати один зі скверів на честь президента США Дональда Трампа. Відповідне рішення підтримали 22 депутати під час позачергової сесії міської ради 16 жовтня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Ініціативу внесла голова фракції «Європейська солідарність» Марина Семененко. За її словами, перейменування скверу на честь Трампа має символічне значення та покликане привернути увагу світу до відбудови Чернігова.

Нову назву отримає сквер «Казка», розташований у мікрорайоні Шерстянка.

Як зазначено у пояснювальній записці до рішення, сквер вирішили перейменувати «з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова«.

«Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру», — йдеться у документі.

Як повідомила Семененко, наступним етапом стане звернення до Трампа та його родини із запрошенням відвідати Чернігів.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає висування Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той зможе зупинити війну та посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Глава держави наголосив, що припинення вогню, яке може стати першим кроком до справжнього завершення війни, має бути досягнуте протягом року.