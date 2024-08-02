В українському МЗС зробили важливу заяву з огляду на загрозу війни на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації для громадян щодо перебування на території Ізраїлю та Лівану у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході.

Відповідна інформація з'явилась на сайті МЗС.

"МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із Сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан", - закликають в МЗС.

Міністерство також оновило рекомендації громадянам України щодо безпекової ситуації в Ліванській Республіці. МЗС так само просить утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, – залишити її територію.

"Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, оприлюднених на сайті МЗС. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда; Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війна Ізраїлю у Секторі Гази може перерости в повноцінний близькосхідний конфлікт, оскільки верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї уже віддав наказ готувати атаку у відповідь на вбивство у Тегерані політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

З огляду на це радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати готові перемістити додаткові військові ресурси на Близький Схід, якщо це необхідно.

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