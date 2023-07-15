В українському посольстві спростували заяву президента Болгарія, що Київ "затягує війну"

Болгарський президент заявив, що війна в Україні має економічний, соціальний і політичний вимір і загрожує всій Європі.

Президент Болгарії, відомий своїми проросійськими поглядами, звинуватив Україну, що саме вона затягує бойові дій після нападу Росії. В свою чергу посольство України у Болгарії виступило зі спростуванням цієї заяви.

Болгарський президент заявив під час інтервʼю журналістам, що війна в Україні має економічний, соціальний і політичний вимір і загрожує всій Європі. Але винні в тому, на думку, Радева, саме Україні, а не росіяни, які напали на Україну.

"Я хочу прояснити, що Україна наполягає на продовженні цієї війни. Але також має бути зрозуміло, що рахунок оплачується всією Європою", – сказав він.

В свою чергу українське посольство в Софії спростувало слова Радева. Там зазначили, що українцям потрібен мир і в Києві докладають всіх зусиль для цього.

"Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, — одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди і гібридної війни в Європі", – йдеться в заяві.

У посольстві підкреслили, що надання Україні оборонних засобів не веде до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки дозволяє врятувати більше життів простих громадян. Також дипломати зазначили, що надання гарантій безпеки Україні стане гарантією безпеки для всієї Європи, включаючи Болгарію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська пропаганда запустила фейк про те, що нібито влада Болгарії відмовилась надавати Україні зброю.

Пізніше стало відомо, що Болгарія відправила Україні найбільший пакет допомоги. Він включає 100 одиниць бронетехніки з арсеналу болгарської поліції, переважно БТР.

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