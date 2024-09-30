В українському повітряному просторі кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

У ніч проти 30 вересня 2024 року у повітряному просторі Україну кружляють ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в північній та південній частинах Черкащини, курс західний.

БпЛА в східній та південній частинах Київщини, курс південно-західний/західний.

БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північний.

БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.

БпЛА на межі Вінниччини та Одещини, курс північний.

БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

Близько 40 "шахедів" наразі перебувають у повітряному просторі України.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, 29 вересня росіяни масовано атакують Запоріжжя керованими авіабомбами. Ворог скинув більше десятка КАБів. Про наслідки атаки читайте у новині.

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