В українському повітряному просторі кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч проти 30 вересня 2024 року у повітряному просторі Україну кружляють ворожі безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Черкащини, курс західний.
- БпЛА в східній та південній частинах Київщини, курс південно-західний/західний.
- БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північний.
- БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.
- БпЛА на межі Вінниччини та Одещини, курс північний.
- БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
Близько 40 "шахедів" наразі перебувають у повітряному просторі України.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, 29 вересня росіяни масовано атакують Запоріжжя керованими авіабомбами. Ворог скинув більше десятка КАБів. Про наслідки атаки читайте у новині.
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