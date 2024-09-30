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В українському повітряному просторі кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

В українському повітряному просторі кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Сирени пролунали в деяких областях України

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч проти 30 вересня 2024 року у повітряному просторі Україну кружляють ворожі безпілотники. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в східній та південній частинах Київщини, курс південно-західний/західний.
  • БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північний.
  • БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.
  • БпЛА на межі Вінниччини та Одещини, курс північний.
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

Близько 40 "шахедів" наразі перебувають у повітряному просторі України.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - додав Сергій Попко, начальник КМВА. 

Нагадаємо, 29 вересня росіяни масовано атакують Запоріжжя керованими авіабомбами. Ворог скинув більше десятка КАБів. Про наслідки атаки читайте у новині.

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