В українському повітряному просторі рухаються ворожі дрони: озвучено напрямок руху

У ніч проти 1 жовтня 2024 року ворожі безпілотники продовжують кружляти Україною.

У низці областей оголошена повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:

Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

"Шахеди" на Полтавщині - курсом на південь!

"Шахеди" на Херсонщині - курс на північний захід

"Шахеди" на півдні та центрі Миколаївщини - курс на північний захід;

"Шахеди" на півночі Миколаївщини - курс на північ(один з БпЛА перетнув межу Кіровоградської області). "Шахеди" на Кіровоградщині, в напрямку Новомиргорода.

"Шахеди" на півдні Миколаївщини - курсом на північний захід, в напрямку Первомайська.

"Шахеди" на Херсонщині та Миколаївщині - строєм курсом на північний захід.

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Нагадаємо, ЗСУ вдалося ліквідувати рідкісний БпЛА "Орлан-30" армії РФ.

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