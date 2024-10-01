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В українському повітряному просторі рухаються ворожі дрони: озвучено напрямок руху

В українському повітряному просторі рухаються ворожі дрони: озвучено напрямок руху

Російські безпілотники атакували Україну / Фото: MIL.IN.UA

Безпілотники продовжують дошкуляти українцям.

У ніч проти 1 жовтня 2024 року ворожі безпілотники продовжують кружляти Україною.

У низці областей оголошена повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів: 

  • Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
  •  "Шахеди" на Полтавщині - курсом на південь!
  • "Шахеди" на Херсонщині - курс на північний захід
  • "Шахеди" на півдні та центрі Миколаївщини - курс на північний захід;
  • "Шахеди" на півночі Миколаївщини - курс на північ(один з БпЛА перетнув межу Кіровоградської області). "Шахеди" на Кіровоградщині, в напрямку Новомиргорода.
  • "Шахеди" на півдні  Миколаївщини - курсом на північний захід, в напрямку Первомайська.
  • "Шахеди" на  Херсонщині та Миколаївщині - строєм курсом на північний захід. 

Нагадаємо, ЗСУ вдалося ліквідувати рідкісний БпЛА "Орлан-30" армії РФ.

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