В українському повітряному просторі рухаються безпілотники: названо напрямок руху

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 20 вересня 2024 року у повітряному просторі України літають ворожі безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Оновлення щодо шахедів:
- БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід!
- БПЛА на південному заході Сумщини курсом Полтавщину! Курсом на Полтаву!
- БПЛА на південь від Харкова курс на південний схід!
- БПЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину!
- БПЛА на заході Кіровоградщини курсом на Вінниччину!
- БПЛА на Черкащині курсом на південний захід!
- БПЛА на північ від Миколаєва курсом на північний захід!
- БПЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину!
Через рух дронів у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога.
Потурбуйтеся про себе перебувайте в укриттях.
Раніше 19 вересня частину країни теж охопила повітряна тривога. Українців закликали перейти в укриття. У зоні ризику опинилися 6 областей.
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