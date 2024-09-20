В українському повітряному просторі рухаються безпілотники: названо напрямок руху

У ніч проти 20 вересня 2024 року у повітряному просторі України літають ворожі безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Оновлення щодо шахедів:

БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід!

БПЛА на південному заході Сумщини курсом Полтавщину! Курсом на Полтаву!

БПЛА на південь від Харкова курс на південний схід!

БПЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину!

БПЛА на заході Кіровоградщини курсом на Вінниччину!

БПЛА на Черкащині курсом на південний захід!

БПЛА на північ від Миколаєва курсом на північний захід!

БПЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину!

Через рух дронів у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога.

Потурбуйтеся про себе перебувайте в укриттях.

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Раніше 19 вересня частину країни теж охопила повітряна тривога. Українців закликали перейти в укриття. У зоні ризику опинилися 6 областей.

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