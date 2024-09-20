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В українському повітряному просторі рухаються безпілотники: названо напрямок руху

В українському повітряному просторі рухаються безпілотники: названо напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 20 вересня 2024 року у повітряному просторі України літають ворожі безпілотники. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Оновлення щодо шахедів:

  • БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід!
  • БПЛА на південному заході Сумщини курсом Полтавщину! Курсом на Полтаву!
  • БПЛА на південь від Харкова курс на південний схід!
  • БПЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину!
  • БПЛА на заході Кіровоградщини курсом на Вінниччину!
  • БПЛА на Черкащині курсом на південний захід!
  • БПЛА на північ від Миколаєва курсом на північний захід!
  • БПЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину!

Через рух дронів у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога. 

Потурбуйтеся про себе перебувайте в укриттях. 

Раніше 19 вересня частину країни теж охопила повітряна тривога. Українців закликали перейти в укриття. У зоні ризику опинилися 6 областей.

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