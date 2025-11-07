Вперше в Україні створили ШІ-викладачку: як вона навчає студентів

Вчителька (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

У Центральноукраїнському національному технічному університеті (ЦНТУ) міста Кропивницького з’явилася інновація — цифровий аватар викладачки, створений за допомогою технологій штучного інтелекту. ШІ-викладачка вже читає лекції іноземними мовами, що значно спрощує навчання для іноземних студентів та допомагає українським студентам опановувати іноземні мови.

Про це пише Суспільне.

Прототип, розробка та мета проєкту

Прототипом цифрової викладачки стала Тетяна Рябоволик, завідувачка кафедри менеджменту та комерційної діяльності.

«Перш ніж створити аватар, ми мали опрацювати певний матеріал… Першою дисципліною взяли „Основи менеджменту“, на якому, так би мовити, потренувались. Адже більшість здобувачів вивчають саме цю дисципліну, зокрема іноземці — це другий курс», — пояснила Тетяна Рябоволик.

Над реалізацією проєкту троє науковців університету працювали протягом трьох місяців.

«На формування однієї лекції витратили майже три години, оскільки аватар постійно змінює позиції, змінюється ракурс, щоб утримувати увагу наших студентів. Ми відзняли прототип і за допомогою технології штучного інтелекту створили аватар та згенерували відеоконтент», — зауважив доцент кафедри кібербезпеки Олександр Доренський.

Над проєктом троє науковців університету працювали протягом трьох місяців. Суспільне Кропивницький. / © Суспільне Кропивницький

Можливості для студентів

Основною метою проєкту є інтернаціоналізація навчання та підтримка студентів у вивченні мов. В університеті навчається 5600 студентів, з яких 200 — з-за кордону.

«Це важливо і зручно для того, щоб ми залучали до навчання в нашому університеті іноземних студентів. Також це потрібно для наших здобувачів освіти, тому що вони фактично можуть так опановувати іноземні мови», — зазначила професорка Ольга В’юник.

Студенти позитивно оцінили нову технологію. Так, студентка Іванна Сторожук відзначила, що лекції зручні, оскільки їх «можна прослухати не тільки англійською, а й, наприклад, французькою». Наразі університет має 12 відеолекцій від ШІ-викладачки, які розміщені на онлайн-платформі. Якість перекладу, згенерованого штучним інтелектом, будуть оцінювати іноземні студенти. Ректор університету Володимир Кропівний зазначив, що планують розширити використання аватару.

«Ми плануємо не тільки викладання дисциплін за допомогою ШІ-викладачки. Також думаємо використати цей проєкт на підготовчому відділенні під час вивчення української мови», — зауважив Володимир Кропівний.

Наступним кроком є створення аватару для дисципліни «Управління проєктами».

