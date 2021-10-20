В українському ВНЗ на вчителя фізики навчається лише один першокурсник: тривожні тенденції

В українському ВНЗ на вчителя фізики навчається лише один першокурсник: тривожні тенденції

У ВНЗ розповідають, що студенти стали дедалі рідше обирати природничі спеціальності.

У Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка цьогоріч на вчителя фізики навчається лише один першокурсник.

Про це інформує "Суспільне".

Ростислав Корнієнко, єдиний студент-фізик, розповідає, що цю науку у школі не дуже любив. Рішення здобувати фах вчителя фізики виникло у хлопця спонтанно.

"Страшні у мене результати. 103 бали за ЗНО. Чесно кажучи, це було майже спонтанно. Взагалі, в школі класу до 11-го я фізику не любив. Але під кінець школи я вирішив, що, все ж таки, хочу піти на фізику", — розповідає першокурсник.

Чи піде працювати у школу, Ростислав ще не знає. Говорить, що за зарплату 6 тисяч "вчителю немає взагалі на що жити".

У навчальному закладі розповідають, що студенти стали дедалі рідше обирати природничі спеціальності на початку 2000-х. Ще у 2006 – 2007 роках із кафедри фізики цього університету випустилися останні великі групи — приблизно 40 людей. Потім, з кожним роком студентів приходило все менше і менше.

"Вони розуміють, що навчатись буде складно, а перспективи не захмарні. Вчительські спеціальності потроху-потроху відходять. Вони не в пріоритеті", — пояснює завідувач кафедри фізики та астрономії Юрій Дятлов.

У цьому університеті на вчителів хімії у 2021 році вступили 3 студенти, інформатики — 6, математики — 10.

Своєю чергою на Чернігівщині не вистачає педагогів природничих і математичних наук.

"Найбільше проблематика є з учителями природничо-математичного циклу, природничих наук — математики, фізики, хімії й біології. У нас до п’яти відсотків вчителів суміжних спеціальностей. І 21 % учителів пенсійного віку. А вступ до вузів практично нульовий", — розповідає начальник місцевого Управління освіти і науки Микола Конопацький.

Нагадаємо, що Верховний суд поставив під сумнів всі дипломи про вищу освіту за останні два роки.

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