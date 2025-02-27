В українському заповіднику зафіксували табун японських оленів (фото)

Цей вид є екзотичним для України видом.
У заповіднику Дніпровсько-Орільському, що в Дніпропетровській області, помітили маленький табун японських оленів.
Про це повідомила пресслужба заповідника.
Японські олені є екзотичним для України видом та був завезений ще у XIX столітті. Спочатку оленів утримували у зоопарках і мисливських господарствах, але згодом частина популяції пристосувалася до дикої природи.
Ці тварини дуже полохливі, активні переважно вночі та у сутінках, а також уникають людей.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні з'явилось стадо диких корів.
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