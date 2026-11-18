Лубінець / © Getty Images

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В Україні 24 754 дитини перебувають у понад 650 інтернатних закладах. Попри регулярні перевірки, у цих установах продовжують виявляти серйозні порушення прав дітей, зокрема випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з головою Офісу Ради Європи в Україні Валентіною Фалько.

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За його словами, торік представники інституції здійснили 826 моніторингових відвідувань і 110 безвиїзних перевірок інтернатних закладів.

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За дев'ять місяців 2026 року проведено ще 758 перевірок.

Завдяки цій роботі вдалося поновити права 11 324 дітей.

Водночас проблема насильства в закладах інституційного догляду залишається актуальною.

«Ми й надалі фіксуємо випадки серйозних порушень, включно із випадками фізичного, психологічного та сексуального насильства. Таких наша інституція зафіксувала 205 минулого року, і їх кількість збільшується», — зазначив омбудсман.

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Де в Україні працюють центри захисту прав дитини

Наразі в Україні створено п'ять Центрів захисту прав дитини — у Києві, Дніпрі, Харкові, Луцьку та Рівному.

До кінця 2026 року планують відкрити ще один центр у Черкасах.

Перший такий заклад запрацював у Києві в травні 2023 року за підтримки ЮНІСЕФ. Згодом за сприяння міжнародних партнерів аналогічні центри відкрили в інших містах.

Установи працюють за моделлю «Барнахус», яка передбачає комплексну підтримку дітей у безпечному та дружньому середовищі.

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Зокрема, дитина може отримати психологічну допомогу, юридичні консультації та підтримку інших фахівців без необхідності багаторазово повторювати травматичний досвід.

Такий підхід покликаний зменшити ризик повторної психологічної травматизації.

Скільки українських дітей вдалося повернути з Росії та окупації

Окрему увагу під час зустрічі з представницею Ради Європи приділили українським дітям, яких Росія депортувала або примусово перемістила.

За даними омбудсмана, в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA станом на час повідомлення вдалося повернути 2825 дітей.

Водночас тисячі неповнолітніх українців досі залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Українська сторона документує порушення їхніх прав, зокрема нав'язування російської ідентичності, мілітаризацію та примусове переміщення.

Цим питанням присвячені три спеціальні доповіді: «Нерозквітлі», «Переопилені» та «Стійкі».

У Центрах захисту прав дитини також створені спеціальні простори для роботи з неповнолітніми, яких вдалося повернути з депортації або примусового переміщення.

Там діти можуть отримати психологічну, правову та іншу необхідну допомогу.

Як Рада Європи допомагатиме захищати українських дітей

Під час зустрічі з головою Офісу Ради Європи в Україні Валентіною Фалько обговорили можливість посилення спільного моніторингу дотримання прав дітей.

Зокрема, йдеться про залучення міжнародних експертів і омбудсманів інших держав до перевірок закладів як в Україні, так і за кордоном.

Українська сторона також порушила питання захисту дітей, які перебувають у європейських країнах.

У 2025 році представники Офісу омбудсмана здійснили моніторингові візити до Литви, Іспанії та Німеччини. Крім того, відомо про проблеми українських дітей в Австрії та Італії.

Подальша співпраця з Радою Європи має бути спрямована на виявлення порушень, відновлення прав дітей і забезпечення необхідної підтримки тим, хто постраждав від війни.

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