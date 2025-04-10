ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
565
Час на прочитання
1 хв

В українських супермаркетах почали продавати тільки верхівки пасок: фото

Тепер у покупців є можливість придбати лише верхівочку пасти, яку так люблять діти й дорослі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Верхівка великоднього кекса

Верхівка великоднього кекса / © із соцмереж

В українській мережі супермаркетів з’явилася незвична пропозиція до Великодня. Там почали продавати окремо запаковані верхівки пасок.

Йдеться про ту саму найсмачнішу верхню частину традиційної паски — пухку, м’яку, вкриту білосніжною глазур’ю з кольоровою посипкою. Зазвичай саме вона найбільше подобається дітям і дорослим, адже асоціюється з дитинством і святом.

Тепер у покупців є можливість придбати лише цю частину, без основи з тіста. Вага такої верхівочки 125 грамів, ціна — майже 50 гривень.

Вага такої верхівочки 125 г, ціна — майже 50 грн / © із соцмереж

Вага такої верхівочки 125 г, ціна — майже 50 грн / © із соцмереж

Як зазначають у мережі супермаркетів, ідея створити окремо верхівку паски виникла через численні прохання покупців і стала своєрідною відповіддю на популярну фразу: «А можна тільки верхівку?».

Раніше ТСН.ua, як приготувати глазур для паски, яка не липне і не обсипається.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie