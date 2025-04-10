В українських супермаркетах почали продавати тільки верхівки пасок: фото

Верхівка великоднього кекса / © із соцмереж

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В українській мережі супермаркетів з’явилася незвична пропозиція до Великодня. Там почали продавати окремо запаковані верхівки пасок.

Йдеться про ту саму найсмачнішу верхню частину традиційної паски — пухку, м’яку, вкриту білосніжною глазур’ю з кольоровою посипкою. Зазвичай саме вона найбільше подобається дітям і дорослим, адже асоціюється з дитинством і святом.

Тепер у покупців є можливість придбати лише цю частину, без основи з тіста. Вага такої верхівочки 125 грамів, ціна — майже 50 гривень.

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Вага такої верхівочки 125 г, ціна — майже 50 грн / © із соцмереж

Як зазначають у мережі супермаркетів, ідея створити окремо верхівку паски виникла через численні прохання покупців і стала своєрідною відповіддю на популярну фразу: «А можна тільки верхівку?».

Раніше ТСН.ua, як приготувати глазур для паски, яка не липне і не обсипається.

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