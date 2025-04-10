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В українських супермаркетах почали продавати тільки верхівки пасок: фото
Тепер у покупців є можливість придбати лише верхівочку пасти, яку так люблять діти й дорослі.
В українській мережі супермаркетів з’явилася незвична пропозиція до Великодня. Там почали продавати окремо запаковані верхівки пасок.
Йдеться про ту саму найсмачнішу верхню частину традиційної паски — пухку, м’яку, вкриту білосніжною глазур’ю з кольоровою посипкою. Зазвичай саме вона найбільше подобається дітям і дорослим, адже асоціюється з дитинством і святом.
Тепер у покупців є можливість придбати лише цю частину, без основи з тіста. Вага такої верхівочки 125 грамів, ціна — майже 50 гривень.
Як зазначають у мережі супермаркетів, ідея створити окремо верхівку паски виникла через численні прохання покупців і стала своєрідною відповіддю на популярну фразу: «А можна тільки верхівку?».
Раніше ТСН.ua, як приготувати глазур для паски, яка не липне і не обсипається.