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До України доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

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До України доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих і дітей, а також інші предмети першої необхідності.

Завдяки спільним зусиллям команд об’єднання Dobro Dobrim і благодійного фонду Favbet Foundation до України з Хорватії передано 150 тонн гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих і дітей, а також інші предмети першої необхідності. Крім цього, в одній із фур розмістили 13 000 кг дезінфікувальних засобів для оброблення операційних і хірургічних інструментів. Їх буде передано кільком медзакладам на території України.

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У співпраці Favbet Foundation та об’єднання Dobro Dobrim вже доправили понад 80% гумдопомоги, решта надійде згодом.

«Попри всі негаразди, українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу і з радістю сприяє ініціативам. Дякуємо об’єднанню Dobro Dobrim з Хорватії, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють задля України та українців», – кажуть у Favbet Foundation.

Це вже друга велика відправка гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об’єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation доправили понад 11 тонн гумдопомоги біженцям із Херсона.

Дата публікації
Перегляди
133
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