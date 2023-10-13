До України доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих і дітей, а також інші предмети першої необхідності.

Завдяки спільним зусиллям команд об’єднання Dobro Dobrim і благодійного фонду Favbet Foundation до України з Хорватії передано 150 тонн гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих і дітей, а також інші предмети першої необхідності. Крім цього, в одній із фур розмістили 13 000 кг дезінфікувальних засобів для оброблення операційних і хірургічних інструментів. Їх буде передано кільком медзакладам на території України.

У співпраці Favbet Foundation та об’єднання Dobro Dobrim вже доправили понад 80% гумдопомоги, решта надійде згодом.

«Попри всі негаразди, українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу і з радістю сприяє ініціативам. Дякуємо об’єднанню Dobro Dobrim з Хорватії, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють задля України та українців», – кажуть у Favbet Foundation.

Це вже друга велика відправка гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об’єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation доправили понад 11 тонн гумдопомоги біженцям із Херсона.