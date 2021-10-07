До України хотів потрапити "шпигун" з Японії: його затримали прикордонники

У громадянина Японії виявили дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери та мікро-USB роз'єми.
Одеські прикордонники виявили в іноземця шпигунське обладнання, яке він приховано намагався вивезти в Молдову.
Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
Громадянин Японії їхав рейсовим автобусом через пункт пропуску "Паланка".
"Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання: дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери та мікро-USB роз'єми", - зазначили у пресслужбі Держприкордонслужби.
За цим фактом прикордонники проінформували компетентні органи. "Шпигуна" через кордон не пропустили, технічні пристрої встановленим порядком вилучили.
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