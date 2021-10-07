До України хотів потрапити "шпигун" з Японії: його затримали прикордонники

До України хотів потрапити "шпигун" з Японії: його затримали прикордонники

У громадянина Японії виявили дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери та мікро-USB роз'єми.

Одеські прикордонники виявили в іноземця шпигунське обладнання, яке він приховано намагався вивезти в Молдову.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Громадянин Японії їхав рейсовим автобусом через пункт пропуску "Паланка".

"Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання: дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери та мікро-USB роз'єми", - зазначили у пресслужбі Держприкордонслужби.

За цим фактом прикордонники проінформували компетентні органи. "Шпигуна" через кордон не пропустили, технічні пристрої встановленим порядком вилучили.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання