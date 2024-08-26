Згідно з товаро-супровідними документами, відправником авто була зазначена одна з німецьких компаній, отримувачем – благодійна організація з Київщини.

До України намагалися ввезти Рorsche Cayenne під виглядом гуманітарного вантажу.

Про це повідомила Львівська митниця.

До пункту пропуску "Грушів – Будомєж" прибув транспортний засіб під керуванням громадянина України, який переміщував на лафеті автомобіль люкс-класу Porsche Cayenne.

До України намагалися ввезти Рorsche Cayenne під виглядом гуманітарного вантажу / Фото: Львівська митниця / Facebook

Згідно з товаро-супрвідними документами, відправником авто була зазначена одна з німецьких компаній, отримувачем – благодійна організація з Київщини.

До України намагалися ввезти Рorsche Cayenne під виглядом гуманітарного вантажу / Фото: Львівська митниця / Facebook

Однак під час перевірки законності переміщення товару працівники митниці встановили, що німецька фірма не відправляла до України жодних гуманітарних вантажів.

До України намагалися ввезти Рorsche Cayenne під виглядом гуманітарного вантажу / Фото: Львівська митниця / Facebook

Натомість стало відомо, що керівниця благодійного фонду подала митним органам декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, однак вона містить неправдиві відомості щодо донора автомобіля.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол відповідно до ч. 1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Автомобіль тимчасово вилучено, невдовзі справа розглядатиметься в суді. Повідомлення про цей факт митники скерували до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у родичів львівських митників виявили елітну нерухомість, дорогу землю та інші предмети розкоші. Поки їхні близькі працюють на державній службі, ці родичі щедро діляться з ними своїм майном, безстроково та безкоштовно забезпечуючи митників легковиками, квартирами і будинками.

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