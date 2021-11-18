До України не пропустили 15 жителів Близького Сходу, які намагалися в’їхати з Білорусі

До України не пропустили 15 жителів Близького Сходу, які намагалися в’їхати з Білорусі

Прикордонникам іноземці заявили, що є туристами і найбільше їх цікавить Львівський регіон.

У Чернігівській області з Білорусі до України намагалися потрапити 15 іноземців.

Про це інформує Держприкордонслужба.

15 жителів Близького Сходу прямували рейсовим автобусом з Мінська. Вони намагалися перетнути український кордон у пункті пропуску на Чернігівщині. Прикордонникам іноземці заявили, що є туристами і найбільше їх цікавить Львівський регіон. Іноземні гості запевняли, що зі Львова обов’язково повернуться додому.

Проте охоронці кордону з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли до столиці Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область, яка межує з Польщею та Литвою. Також більшість із них мали паспорти, видані практично в один період, у вересні-жовтні цього року. Це викликало підозри у прикордонників.

Держприкордонслужба вирішила повернути мандрівників до Білорусі, адже вони не мали підстав для в’їзду на територію України.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

10 листопада у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів із Білорусі до України.

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