До України повертається плюсова температура: де потеплішає вже післязавтра

У деяких областях України буде відлига / © УНІАН

У західних та південних областях України від п’ятниці, 16 січня, очікується потепління, яке може викликати відлигу в денні години.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Птуха у своєму прогнозі для каналу Times of Ukraine.

За її словами, починаючи від 16-17 січня з’явиться тенденція до послаблення морозів.

«Наразі ми не можемо спрогнозувати, якої інтенсивності воно [послаблення морозів] буде і наскільки тривалим, тому що це виходить за межі наших прогностичних можливостей», — сказала Наталка Птуха.

Вона зазначила, що найближчими днями в західних та південних областях України вночі температура повітря опускатиметься до 5-12 градусів морозу, а вдень — лише до 1-7 морозу.

«Упродовж 17-19 числа очікуємо на послаблення морозів десь на 3-8 градусів менше від попередньої градації. Наприклад, у південних та західних областях в денні години може бути навіть відлига», — спрогнозувала синоптикиня.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближчими днями на більшості території України переважатиме холодна погода, а подекуди нічні морози вдарять до -20 градусів.