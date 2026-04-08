В Україну повертається зима: Буковель, Тернопіль та Київ засипає снігом посеред квітня (фото, відео)
Поки синоптики попереджали про заморозки, західні регіони та Київ засипало снігом, що суттєво ускладнило ситуацію на дорогах.
На календарі 8 квітня, проте за вікном — справжня зима. Попри те, що триває другий місяць весни, значну частину України накрили потужні снігопади. «Біла ковдра» вкрила не лише гірські курорти, а й столицю та обласні центри.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та корреспонденти ТСН.
Сніговий апокаліпсис на заході
Один з потужних ударів стихії припав на Івано-Франківщину. Кореспонденти ТСН повідомляють, що за ніч товстим шаром снігу засипало Надвірну, Микуличин та Яремче.
Особливо вражаючі кадри приходять із популярного гірськолижного курорту Буковель, який буквально за ніч перетворився на зимову казку.
Ситуація на дорогах Франківщини також наразі складна. Водії в місцевих Telegram-каналах оприлюднюють відео, де видно засніжені траси та обмежену видимість.
Справжній «Jingle Bells» у Тернополі
Не оминула негода і Тернопіль.
Місцеві мешканці жартома називають ситуацію в місті справжнім «Jingle Bells», адже інтенсивність опадів нагадує розпал січня, а не квітень.
«Великодній» сніг та град в столиці
Несподівані опади зафіксували і в столиці. Мешканці Києва почали поширювати повідомлення про перший «великодній» сніг: «У Києві пішов сніг. Хто вже прибрав зимову куртку?».
Також Київ не лише засипало снігом, у місті ще пішов град.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погодних умов в Україні через надходження холодної повітряної маси з північних напрямків.
За даними Укргідрометцентру, 8 квітня погоду визначатиме тилова частина циклону, що принесе хмарність із проясненнями, дощі, місцями з мокрим снігом, а також сильні пориви вітру до 15–20 м/с у західних, Вінницькій та Житомирській областях. Температура вдень коливатиметься в межах 4–9° тепла, тоді як у Карпатах очікується сніг і до 0–3° морозу.
У ніч проти 9 квітня прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до 0–3°, у зв’язку з чим оголошено І рівень небезпеки. Водночас у низці областей — зокрема Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській — можливі заморозки і в повітрі, що відповідає ІІ рівню небезпеки.