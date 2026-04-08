В Україну повертається зима: Буковель, Тернопіль та Київ засипає снігом посеред квітня (фото, відео)

На календарі 8 квітня, проте за вікном — справжня зима. Попри те, що триває другий місяць весни, значну частину України накрили потужні снігопади. «Біла ковдра» вкрила не лише гірські курорти, а й столицю та обласні центри.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та корреспонденти ТСН.

Сніговий апокаліпсис на заході

Один з потужних ударів стихії припав на Івано-Франківщину. Кореспонденти ТСН повідомляють, що за ніч товстим шаром снігу засипало Надвірну, Микуличин та Яремче.

Снігопад на Прикарпатті / © ТСН

Особливо вражаючі кадри приходять із популярного гірськолижного курорту Буковель, який буквально за ніч перетворився на зимову казку.

Снігопад в Буковелі / © Фото з відкритих джерел

Ситуація на дорогах Франківщини також наразі складна. Водії в місцевих Telegram-каналах оприлюднюють відео, де видно засніжені траси та обмежену видимість.

Дороги на Франківщині / © Фото з відкритих джерел

Справжній «Jingle Bells» у Тернополі

Не оминула негода і Тернопіль.

Негода в Тернополі / © Фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці жартома називають ситуацію в місті справжнім «Jingle Bells», адже інтенсивність опадів нагадує розпал січня, а не квітень.

«Великодній» сніг та град в столиці

Несподівані опади зафіксували і в столиці. Мешканці Києва почали поширювати повідомлення про перший «великодній» сніг: «У Києві пішов сніг. Хто вже прибрав зимову куртку?».

Сніг у Києві / © ТСН

Також Київ не лише засипало снігом, у місті ще пішов град.

Град у Києві / © ТСН

Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погодних умов в Україні через надходження холодної повітряної маси з північних напрямків.

За даними Укргідрометцентру, 8 квітня погоду визначатиме тилова частина циклону, що принесе хмарність із проясненнями, дощі, місцями з мокрим снігом, а також сильні пориви вітру до 15–20 м/с у західних, Вінницькій та Житомирській областях. Температура вдень коливатиметься в межах 4–9° тепла, тоді як у Карпатах очікується сніг і до 0–3° морозу.

У ніч проти 9 квітня прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до 0–3°, у зв’язку з чим оголошено І рівень небезпеки. Водночас у низці областей — зокрема Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській — можливі заморозки і в повітрі, що відповідає ІІ рівню небезпеки.