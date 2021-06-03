В Україну прибула чергова партія вакцини проти COVID-19: який препарат отримала Україна

Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною "CoviShield/AstraZeneca".

У четвер, 3 червня, в Україну прибула нова партія вакцини "AstraZeneca". В країну прибули ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною "CoviShield/AstraZeneca".

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Зокрема, вакцинують медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+.

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Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.

Зазначається, що це уже четверта поставка вакцин від COVID-19 в Україну в межах COVAX.

Раніше стало відомо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав контракт на постачання вакцини від COVID, а також пообіцяв за 100 днів провести 10 мільйонів щеплень.

Наразі в Україні щеплюють чотирма вакцинами. Це американсько-німецький "Pfizer-BioNTech", індійський "CoviShieldl", китайський "CoronaVac" та південнокорейська "AstraZeneca".

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