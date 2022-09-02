В Україну прийшли перші заморозки: чого очікувати від погоди найближчими днями

Температура уночі буде трохи вищою, проте чекати на суттєве потепління не варто.

В Україну прийшли перші заморозки на ґрунті. Їх зафіксували в ніч на 2 вересня в північних регіонах.

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, чого очікувати від погоди в Україні цього тижня.

Своїм прогнозом вона поділилася у коментарі для "РБК-Україна".

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"Цієї ночі вже спостерігалися слабкі-слабкі заморозки на ґрунті, тобто на висоті 2 сантиметри, мінус 1 - мінус 2 градуси. Це на півночі України, по північному кордоні", - зазначила Голеня.

Синоптикиня вважає, що наступної ночі заморозки на ґрунті, нехай і слабкі, можуть спостерігатися на півночі Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 1-2 градусів тепла. Однак незабаром нічна температура підвищиться. Це відбудеться за рахунок того, що з'явиться хмарність з південно-західного боку.

Однак очікувати сильного потепління не варто. Найближчими днями в Україні прогнозується суха погода, зазначила Голеня. Тому температура вночі знижуватиметься. Все зміниться з приходом дощів. Після цього температура вдень підніматиметься до 20 градусів.

"Дощі будуть після 8-9 вересня. А до цього часу буде суха антициклональна погода. Тому вночі, якщо буде прояснюватися, буде прохолодно, близько 10 градусів тепла", - розповіла Голеня.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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