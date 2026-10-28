В Україну прилетіли сотні рожевих фламінго: де помітили рідкісних птахів (відео)

Рожеві фламінго / © Думская

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До Національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині прилетіла велика зграя рідкісних рожевих фламінго. Зараз на території парку перебуває вже понад 250 птахів.

Про це повідомив доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

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Понад 250 рожевих фламінго прилетіли на Тузлівські лимани

За словами Івана Русєва, у середині жовтня на Тузлівські лимани прилетіла зграя з 85 молодих рожевих фламінго. Науковець зазначив, що птахи прибули з турецького озера Туз, де цього року вивелося близько 12 800 пташенят — найбільше за останні п’ять років.

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Як розповів Русєв, молодих фламінго супроводжували двоє дорослих птахів, які, ймовірно, вже бували на Одещині. Науковець не виключає, що їхніми «провідниками» могли бути особини, які народилися на Тузлівських лиманах у 2023 році.

«На наші великі Тузлівські лимани вони з’явилися, тому що декілька дорослих фламінго були їх провідниками — ймовірно, раніше вони тут бували. А можливо, ці провідники народилися у 2023 році на Тузлівських лиманах — єдиному році під час війни, коли рожеві фламінго успішно тут гніздувалися і вивели 200 пташенят», — розповів Русєв.

© Ivan Rusev

Згодом під час пішого обходу піщаного пересипу Русєв знову помітив велику зграю фламінго. За його словами, до раніше зафіксованих 85 молодих птахів приєдналися десятки дорослих особин.

За підрахунками науковця, зараз у нацпарку перебуває вже понад 250 рожевих фламінго. Русєв зазначив, що птахи тримаються переважно в заповідній зоні Тузлівських лиманів, де знаходять улюблений корм — дрібних рачків Artemia salina.

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«І ось, коли я зараз пройшов пішки 20 км маршруту по піщаному пересипу під час вакцинації хижих тварин, я знову побачив велику зграю фламінго — молодих і дорослих. До молодих, про яких я писав, ще приєдналася зграя дорослих», — розповів науковець.

Рожеві фламінго на Одещині: як на птахів впливає війна

Попри те, що фламінго залишаються в межах заповідної території, вони гостро реагують на наслідки війни. За словами Русєва, особливо сильно птахів лякають прольоти російських ударних дронів та потужні вибухи.

«Вони залишаються в межах парку, але дуже гостро відчувають наслідки війни Росії проти України. Особливо під час прольоту дронів-камікадзе або потужних вибухів», — зазначив науковець.

За словами Русєва, це не перший випадок, коли війна впливає на фламінго на Одещині. Науковець розповів, що у 2023 році птахи успішно гніздувалися на Тузлівських лиманах і вивели близько 200 пташенят. Однак на початку 2024 року, як зазначив Русєв, фламінго залишили територію через звуки дронів.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що на Тузлівських лиманах помітили інших рідкісних птахів — рожевих та кучерявих пеліканів. Іван Русєв опублікував відео з лиману Шагани, де птахи відпочивали на мілководді після полювання. Обидва види пеліканів занесені до Червоної книги України.

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