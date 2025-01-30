В Україну скоро можуть повернутися відключення світла: коли і чому

Антициклон з арктичним холодом насувається на Україну, що може призвести до дефіциту в енергосистемі.

В Україні можуть бути знову введені стабілізаційні графіки відключень світла, оскільки в лютому очікується похолодання.

Про це повідомив голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв у коментарі "Телеграфу".

Ігнатьєв зазначив, що у Києві зараз настільки тепла погода, що посеред зими почали цвісти весняні рослини.

"Сьогодні у Києві розцвіла сакура – ​​причина тому: поновлення вегетації рослин унаслідок теплої зими з температурами вдень до +8 градусів С. Але, це – не випадковість, а закономірність тих процесів, які спостерігаються на нашій планеті. За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість знизилася в середньому на місяць. Це пов'язано з підвищенням концентрації парникових газів у атмосфері землі. Це послаблює активність антарктичних повітряних мас, які стають теплішими та повільнішими", — каже він.

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Ігнатьєв наголосив, що зараз місяць, коли з Атлантики приходять теплі та помірно вологі циклони, які несуть тепло та тумани до нас узимку.

"Зараз така повітряна маса в центральній Європі змішалася із гарячим сухим повітрям із Сахари. Саме тому в Україні зараз так тепло та цвітуть сакури. І головне, ми заощаджуємо електроенергію і не маємо стабілізаційних обмежень споживачів — "відключень світла", — додав він.

Фахівець пояснив, що нині над Алеутським мінімумом (найхолоднішою точкою Землі) формується антициклон з арктичним холодом, що насувається на Україну.

"Від 5 лютого прогнозуються морози до -16 градусів. За даними метеорадару Ventusky, холодна погода може протриматись до 10 лютого на всій території України. І це означає, що середньодобові температури знизяться до -10 градусів. Низькі температури повітря, своєю чергою, призводять до дефіциту в енергосистемі", – зазначив він.

Ігнатьєв нагадав, що за останні три роки доведено в Україні: під час зниження середніх температур до -5 градусів в енергосистемі потенційно виникає дефіцит у пікові години (ранок та вечір) на рівні 2 ГВт годин. "Поки що технічно цей дефіцит ми можемо покрити на рівні 2,1 ГВт годин, але за наявності цієї електроенергії у наших європейських сусідів", — уточнив фахівець.

Голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики підкреслив, що за середньодобових температур у 10 градусів дефіцит у пікові години потенційно може становити до 4 ГВт години.

"Тому, ймовірно, це змусить диспетчера вводити ранкові та вечірні стабілізаційні відключення", — резюмував Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, на початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру погоди, прийдуть і морози.

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