До України суне нашестя комарів: експерт розповів, які регіони постраждають найбільше

Комарі / © із соцмереж

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Через довший теплий сезон комахи встигають дати більше нащадків. Це призводить до сплеску кількості комарів в Україні.

Про це розповів ентомолог, кандидат біологічних наук Віктор Шпарик.

Він пояснив, що чим довше триває тепло, тим більше поколінь можуть дати комарі. Цикл від яйця до дорослої комахи повторюється.

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Які регіони постраждають

Збільшення чисельності комарів через тривалий сезон з плюсовими температурами торкнеться першими областей, де зазвичай тепліше, а також є водойми.

«Прогнозується, що теплий комариний сезон може збільшитися на місяць, а може і більше. Першими це відчують південні регіони, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська, Центральна Україна», — зазначив Шпарик.

До центральних областей України належать Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Температура суттєво впливає на біологію комарів, а гарні умови зазвичай прискорюють їхній розвиток — яйця комарів швидше вилуплюються у теплій воді. Розмножуватися комарі починають вже від температури +15 градусів, проте оптимальним є діапазон 21–32 °C.

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Нагадаємо, що свербіж і набряк після укусу комара є природною реакцією організму, який виділяє гістаміни у відповідь на білки в слині комахи. Розчісувати місце укусу не варто, оскільки це лише посилює виділення гістаміну, збільшує свербіж та відкриває рану для бактерій з навколишнього середовища і з-під нігтів.

Сильніший свербіж зазвичай спостерігається у дітей, людей з імунними порушеннями або тих, хто вперше стикається з певним видом комарів.

Хоча серйозні алергічні реакції трапляються вкрай рідко, поява кропив’янки, значного набряку поза місцем укусу чи утрудненого дихання потребує негайної медичної допомоги.

Для захисту від комах фахівці рекомендують використовувати профілактичні заходи: наносити репеленти, носити закритий вільний одяг, встановлювати москітні сітки на вікна, а також застосовувати фумігатори та ультразвукові відлякувачі в приміщеннях.

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