Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.
До України вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини.
Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер у соцмережі X.
"Він (Patriot – ред.) посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників і ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", – зазначив посол.
Нагадаємо, раніше експерт розповів, в яких країнах можна знайти ЗРК Patriot для України.
Крім того, ми раніше інформували, що систем Patriot в Україні може стати набагато більше.
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