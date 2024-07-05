Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

До України вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер у соцмережі X.

"Він (Patriot – ред.) посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників і ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", – зазначив посол.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, в яких країнах можна знайти ЗРК Patriot для України.

Крім того, ми раніше інформували, що систем Patriot в Україні може стати набагато більше.

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