Морози в Україні

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В Україну продовжує надходити холодне повітря зі Скандинавії. Найближчими днями в окремих регіонах очікуються сніг, нічні морози та ожеледиця, а від 27 листопада похолодання посилиться. Водночас синоптики поки не прогнозують екстремальних морозів чи потужних снігопадів.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, розповідаючи про вплив південного циклону Wilka та подальші зміни погоди.

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В Україну продовжує надходити холодне повітря зі Скандинавії. / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Україну накрив холод: що відбувається з погодою

За словами синоптика, циклон Wilka вже залишив територію України, однак його вплив на погоду зберігається. Протягом 24–25 листопада Лівобережжя та частина центральних областей перебувають у холодній частині циклону, куди надходить повітря зі Скандинавії.

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На Черкащині очікуються періодичні опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Температура вночі становитиме 1–3 градуси морозу, а вдень повітря прогріватиметься до 0–2 градусів тепла.

Через коливання температури вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Водіїв і пішоходів закликають бути особливо обережними.

Коли в Україні посиляться морози

У четвер, 26 листопада, погода ненадовго стабілізується. Опадів не прогнозують, місцями з'являтимуться прояснення, однак слизькі дороги залишатимуться проблемою.

Температура на Черкащині вночі знизиться до 2–4 градусів морозу, а вдень триматиметься близько нуля. Уже від п'ятниці, 27 листопада, розпочнеться подальше поступове похолодання.

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Водночас Постригань застерігає від передчасних прогнозів щодо суворої зими.

«Підстав налаштовуватися на екстремальні морози, інтенсивні снігопади поки що немає», — наголосив синоптик.

Де випало найбільше снігу та опадів

Циклон Wilka приніс до України значні опади. Найбільше їх зафіксували в Полтаві — 43 мм, що відповідає місячній нормі.

На Черкащині за кількістю опадів лідирує Чигирин, де випало 26 мм, або 66% листопадової норми. Найвищий сніговий покрив утворився в Гадячі на Полтавщині — 11 см. На Черкащині висота снігу становить лише 1–4 см. Проте сніговий покрив поки нестійкий. Через непромерзлий ґрунт та плюсову температуру повітря сніг швидко тане.

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Постригань також звернув увагу на кліматичні зміни: за останні 30 років середня тривалість залягання снігового покриву в Європі скоротилася на 15 днів. Це важливо, адже сніг відбиває сонячну радіацію, а під час танення зволожує ґрунт і поповнює водні ресурси.

Отже, попри поступове наближення зимової погоди, говорити про прихід сильних морозів найближчими днями поки зарано.

Перший сніг в Україні: де вже відчули справжню зиму

Нагадаємо, в ніч проти 24 листопада перший сніг випав у Києві та Львові. У столиці він укрив вулиці, дахи та автомобілі, однак до ранку переважно розтанув. У Львові комунальники розчищали дороги й обробляли їх протиожеледними сумішами.

Натомість у Карпатах уже панує справжня зима. На горі Піп Іван рятувальники зафіксували 12 градусів морозу, сильний вітер і сніг майже по коліна. Через густий туман видимість скоротилася до кількох метрів, тому туристів закликали утриматися від походів.

На тлі похолодання водіям також радять підготувати автомобілі до зими: перевірити шини, акумулятор, гальма та склоочисники, а також замінити літню рідину склоомивача на зимову.

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