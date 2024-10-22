До України йде бабине літо: очікуються погодні сюрпризи

Бабине літо повертається! В Україні найближчими днями буде тепло, багато сонця і туманів. Удень показники термометрів піднімуться до комфортних +15..+18. Цьогорічна осінь, за оцінками синоптиків, буде теплішою, ніж зазвичай.

Які дні будуть найтеплішими наприкінці жовтня та чи буде ще тепло у листопаді - подробиці розповіла Вікторія Панченко в ексклюзиві TSN.UA.

За її прогнозом, північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок принесе в Україну вищі градуси із півдня. У більшості областей України передбачається потепління до +14+18 градусів.

«Ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками, відповідно, у домівках також буде холодно. Всередині тижня ймовірність заморозків зменшиться. Найближчі дощі очікуються з 28-го жовтня. А поки що - сонце, тумани, холодні ночі, теплі дні, мрії про опалення та красиве червоне виноградне листя»

Метеоролог Ігор Кибальчич також запевнив, що погодні умови на найближчі дні у нашій країні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів. Нічні показники температури повітря очікуються досить низькими, місцями нижче 0 °С, проте вдень незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних +10…+17 °С, що трохи вище за кліматичну норму. Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року.

«У вівторок, 22 жовтня по всій території нашої країни утримається стійка погода, без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, у західних та місцями північних областях близько 0 °С; вдень +12...+17 °С»

На Київщині буде тепло

У Київській області у вівторок, 22 жовтня, невелика хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С. Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 12-17°С тепла; у Києві вночі 3-5°С тепла, вдень 14-16°С тепла"

Також зазначимо, що згідно з інформацією порталу Sinoptik, 22 жовтня у Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Про те, що цього тижня Київщина перебуватиме під впливом поля високого тиску, що зумовить суху та переважно сонячну погоду, повідомляють в Укргідрометцентрі. В свою чергу безхмарна погода сприятиме прогріванню приземного шару повітря, тож і денні максимуми будуть в межах +11..+15 градусів. У нічні години значення температури з середини тижня стануть більш стабільними та сягатимуть +5.

Теплі повітряні маси в Україні

Ба більше, за словами Ігоря Кібальчича погода по всій Україні протягом третьої декади жовтня також визначатиметься впливом поля високого атмосферного тиску. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Найтеплішими будуть періоди з 22 до 24 жовтня, а також з 28 по 31 жовтня.

«У середу, 23 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

У четвер, 24 жовтня, утримається погода без опадів, лише у Карпатах та на Прикарпатті вночі місцями можливі невеликі дощі. Вітер північно-західного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С, на крайньому півдні місцями до +18 °С.

У п'ятницю, 25 жовтня, погоду в Україні продовжуватиме визначати антициклон. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.

Таку погоду, особливо після довгого періоду холодів, можна по праву вважати справжнім бабиним літом. У цей період зазвичай спостерігаються нічні та ранкові тумани, які швидко розсіюються у променях денного сонця, зазначає синоптик.

У суботу, 26 жовтня, на всій території нашої країни утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.

У неділю, 27 жовтня, на всій території України опадів не передбачається, лише вдень та ввечері на крайньому заході місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південного / південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, в денні години +11...+16 °С.

Примітно, що і Наталка Птуха зазначала, що не виключено, що з 20х чисел жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть. Трохи зміниться конфігурація повітряних потоків і дещо тепліша повітряна маса надійде до території нашої держави.

Також Птуха висловила сподівання, що вже принаймні без заморозків, або якщо й будуть, лише на поверхні ґрунту й досить локально. Водночас експертка додала, що денні максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати. Втім, +20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на Півдні ще може пригріти до +18.

Загадкова аномалія

Аномально тепле літо і теплий початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві в жовтні масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН.ua розповів, що на це вплинула і тривала посуха.

Еколог наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими.

Погода у Європі

Зазначимо, що в останні дні жовтня, приблизно з 28 числа, варто чекати на поступову перебудову синоптичних процесів над Європою. Очікується розвиток циклонів, які поступово рухатимуться у східному напрямку. В Україні почне падати атмосферний тиск, а погода стане більш нестійкою. Пройдуть дощі, у південних областях місцями з грозами. Також посилиться вітер переважно південно-західного та західного напрямків. Водночас температура залишиться на попередньому рівні та перевищуватиме норму на кілька градусів.

Чи буде тепло у листопаді та взимку

Звичайно вже цікаво дізнатися якою ж буде погода у листопаді. Це місяць, де бувають доволі значні контрасти максимальної та мінімальної температури. Наприклад, були роки, коли фіксували -24°C морозу, а на високогір’ї й взагалі до -31°C. Водночас максимальні значення були на рівні +24°C, а на Закарпатті, в південних областях та в Криму – до літніх +29°C тепла. Та все ж, середня місячна температура коливається від 0°C до +4°C. Трохи тепліше на півдні та Закарпатті – до +9°C. Попередній прогноз погоди на листопад 2024 року оприлюднило видання “Дзеркало тижня”. Метеоролог Віра Балабух, слова якої наводять у статті, прогнозує на один градус тепліший за норму листопад. Фактично, температура повітря буде вищою за нуль практично на всій території України, за виключенням гірської частини.

До речі, Віра Балабух вже надала прогноз, якою може бути зима 2024-2025 років. Заходи холодного повітря та морози, звісно, будуть, але загалом зима може видатись трохи теплішою за норму. Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Нагадаємо, до України мчить потепління. Після холодного і дощового періоду до України повернеться тепло – синоптики обіцяють до +18 градусів.

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