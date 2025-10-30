ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
345
1 хв

До України йде "бабине літо": синоптикиня назвала дати і найтепліші регіони

Синоптикиня повідомила «головну синоптичну новину»: до України йде суттєве потепління.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Погода в листопаді

Погода в листопаді / © Pixabay

Осінь не поспішає передавати естафету зимі. Поки українці готуються до холодів, погода готує справжній сюрприз. Відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила «головну синоптичну новину» — до України йде потужне потепління.

Про це вона розповіла на YouTube каналі.

За даними експертки з погоди, +20 градусів очікувати не варто, але температурні показники будуть «дуже прийнятними» для цієї пори року.

Підвищення температури повітря розпочнеться вже з 30 жовтня. Цей комфортний теплий період триватиме до 2 листопада, а можливо, затримається навіть до 3-4 листопада. У більшості областей України стовпчики термометрів покажуть +12°…+16° градусів.

Де буде найтепліше

Справжній «весняний» подарунок осінь зробить мешканцям південної частини України. Саме там, за прогнозом Діденко, повітря прогріється до комфортних +18 градусів.

Водночас синоптикиня попередила про невеликий нюанс. У суботу, 1 листопада, на фоні загальної теплої тенденції, температура все ж дещо знизиться. Це незначне похолодання торкнеться північних та деяких центральних областей, однак не зіпсує загальної картини потепління.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Лише на заході можливий невеликий дощ. Температура вдень становитиме +11…16°С, на півдні — до +18°С, у Карпатах — +4…9°С. У Києві прогнозують +13…15°С, вітер південний, 7–12 м/с.

