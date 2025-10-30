- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 345
- Час на прочитання
- 1 хв
До України йде "бабине літо": синоптикиня назвала дати і найтепліші регіони
Синоптикиня повідомила «головну синоптичну новину»: до України йде суттєве потепління.
Осінь не поспішає передавати естафету зимі. Поки українці готуються до холодів, погода готує справжній сюрприз. Відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила «головну синоптичну новину» — до України йде потужне потепління.
Про це вона розповіла на YouTube каналі.
За даними експертки з погоди, +20 градусів очікувати не варто, але температурні показники будуть «дуже прийнятними» для цієї пори року.
Підвищення температури повітря розпочнеться вже з 30 жовтня. Цей комфортний теплий період триватиме до 2 листопада, а можливо, затримається навіть до 3-4 листопада. У більшості областей України стовпчики термометрів покажуть +12°…+16° градусів.
Де буде найтепліше
Справжній «весняний» подарунок осінь зробить мешканцям південної частини України. Саме там, за прогнозом Діденко, повітря прогріється до комфортних +18 градусів.
Водночас синоптикиня попередила про невеликий нюанс. У суботу, 1 листопада, на фоні загальної теплої тенденції, температура все ж дещо знизиться. Це незначне похолодання торкнеться північних та деяких центральних областей, однак не зіпсує загальної картини потепління.
Нагадаємо, 30 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Лише на заході можливий невеликий дощ. Температура вдень становитиме +11…16°С, на півдні — до +18°С, у Карпатах — +4…9°С. У Києві прогнозують +13…15°С, вітер південний, 7–12 м/с.