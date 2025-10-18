В Україну йде холодний фронт: прогнозують дощі, мокрий сніг і сильний вітер

Осінь / © iStock

Український гідрометеорологічний центр попереджає про значне погіршення погодних умов 19-21 жовтня, включаючи штормові пориви вітру, що досягнуть жовтого рівня небезпеки, та заморозки до помаранчевого рівня у низці областей.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.

19 жовтня вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Більш серйозна ситуація очікується з нічними заморозками: вночі 20 та 21 жовтня у західних областях, а також вночі 21 жовтня на Житомирщині та Вінниччині прогнозуються заморозки у повітрі 0-4°С (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Метеорологи попереджають, що такі погодні умови потенційно можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня

Протягом доби 19 жовтня в Україні очікується хмарна погода з опадами. Пройдуть дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом). Без істотних опадів буде лише вночі у східних областях, а вдень — на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині.

Вітер буде західний, північно-західний, 7-12 м/с, але, як вже згадувалось, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у нічні години становитиме 2-7° тепла, на крайньому півдні до 10°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 4-9° тепла у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях. На решті території вдень буде 8-13° тепла.

У Карпатах вночі очікується мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі буде близько 0°, вдень 1-4° тепла.

Погода у Києві та Київській області

На Київщині та безпосередньо у Києві в суботу очікується хмарна з проясненнями погода, пройде дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі прогнозується на рівні 2-7° тепла, вдень — 4-9° тепла. У столиці вночі очікується 3-5° тепла, вдень — 6-8° тепла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на Україну чекає незначне підвищення температури після тривалого періоду дощів та заморозків. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме.