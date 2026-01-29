ТСН у соціальних мережах

До України йде похолодання: де та коли вдарять морози до -11°С

Погода в Україні зміниться. Синоптики попередили про потепління, опади та подальше зниження температури.

Мокрий сніг, дощ і ожеледиця: прогноз погоди в Україні на кінець січня / © ТСН

Впродовж найближчих 3-5 днів в Україні спостерігатиметься мінлива погода з опадами, туманами та коливаннями температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, 29 січня на всій території країни переважатиме тепле й вологе повітря, яке надходитиме з боку Чорного моря. Через це погода буде переважно похмурою, місцями з туманами.

Очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, пов’язані з проходженням атмосферних фронтів.

Де очікують морози, а де буде +10°С

У західних і північних регіонах можливе утворення ожеледі. На більшій частині території України, за винятком Закарпаття, південних і південно-східних областей, на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від -2° до +3°. На півдні країни вночі прогнозують від +1° до +6°, вдень — від +5° до +10°.

Водночас синоптикиня попереджає, що вже з 30 січня в північних областях розпочнеться зниження температури. Там можливий невеликий сніг, а стовпчики термометрів опустяться до -6…-11°.

За словами Птухи, похолодання зумовлене впливом антициклону — області підвищеного атмосферного тиску, яка зазвичай приносить суху, але холодну повітряну масу.

Метеорологи радять водіям і пішоходам бути обережними через слизькі дороги та погіршення видимості в туманах.

Нагадаємо, синоптики також розповіли, яким буде прогноз погоди в Україні в лютому 2026-го.

Визначити точну дату остаточного потепління наразі вкрай важко через вплив гігантського атмосферного явища.

