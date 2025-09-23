В Україну йде похолодання: синоптикиня розповіла, чи варто чекати снігу

© ТСН

В Україні найближчими днями прогнозується різке зниження температури повітря через проходження холодного атмосферного фронту.

Про зміни погоди розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха ТСН.

Вона розвіяла чутки про сніг і сильні заморозки, що поширювалися в соціальних мережах і деяких медіа.

«Дуже прикро, на жаль, читати в телеграм-каналах і в деяких великих медіа неперевірну, недостовірну і неофіційну інформацію, яка, скажімо так, вводить в оману наших користувачів, глядачів і населення України, коли і так вистачає нам стресу в інформаційному просторі», — наголосила Птуха.

Синоптикиня уточнила, що завтра, 24 вересня, через проходження холодного фронту очікується зниження температури, проте опади у вигляді снігу не прогнозуються.

«За фронтом, після того, як він пройде, буде знову підвищуватися атмосферний тиск, відповідно, знову-таки буде переважати погода без опадів. Під час проходження атмосферного фронту завтра в Західних, Північних областях та Вінницькій можуть бути опади у вигляді дощу, причому це буде невеликий дощ більш осіннього, спокійного характеру», — пояснила синоптикиня.

За словами Наталії Птухи, 25 вересня фронт зміститься на схід, де ще подекуди можливі невеликі дощі, а на решті території встановиться антициклон із підвищеним тиском. Це забезпечить ясну та спокійну погоду, проте зниження температури буде відчутним:

«І вже ніч на 25 та 26 вересня температурні показники складатимуть від 2 до 7 градусів тепла. Подекуди на північних та західних областях, місцями і в центральних, можуть бути слабкі заморозки на поверхні ґрунту», — попередила синоптикиня.

Денні максимуми також суттєво знизяться: у багатьох західних і північних областях вони складатимуть +11…+16 градусів, тоді як на півдні та в Закарпатті ще буде відносно тепло — +14…+19 градусів.

«Сьогодні фронт зачепить Волинь, Рівненщину та Львівщину. Температура там вже сьогодні буде в межах 11–16 градусів, більш хмарно і можливий невеликий дощ. Завтра фронт пошириться на Західні, Північні та Вінницькі області», — розповіла Птуха.

Синоптикиня також пояснила, що холодна повітряна маса, що надходить із півночі, змінить характер погоди на осінній.

«Від завтрашнього дня вже очікуємо, що у деяких регіонах погода буде переходити з літнього, який є сьогодні, на осінній. Можливо, вже будуть фіксуватися і настання метеорологічної осені, тобто коли середня добова температура тримається близько 15 градусів і вже не підіймається вище», — зазначила вона.

Щодо популярного терміна «бабине літо», Птуха зауважила:

«Бабине літо — це народна термінологія, офіційної вона не існує. Описуємо це як сонатичний процес: після проходження атмосферних фронтів і зниження температури знову наступає період більш спокійної погоди. Зараз буде спокійний період після проходження фронту, але температурний фон буде дещо нижчий. Можливо, на початку жовтня ситуація зміниться, але поки що точно передбачити це неможливо».

Синоптикиня також підкреслила, що вересень цього року був досить теплим:

«Якщо дивитися в розрізі останніх десяти років, продовжується більш тривалий період метеорологічного літа, тобто літнього режиму погоди. Цей вересень не був винятковим, він у більшості свого часу наближався до кліматичної норми, іноді навіть трохи перевищував її. Останні кілька днів із високими літніми температурами були рекордними для деяких метеостанцій», — розповіла Птуха.

Синоптикиня наголосила, що офіційний прогноз Українського гідрометцентру формується на п’ять діб, а довгострокові прогнози мають консультативний характер.

«Інші прогнози можуть показувати тенденції, але вони не є офіційними, особливо якщо їх бачите від сумнівних джерел», — додала вона.

