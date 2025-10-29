В Україну йде потепління до +20°C: коли і де очікувати сонце

Погода в Україні / © ТСН.ua

Вже найближчими днями в Україну прийде потепління. Температура повітря в деяких регіонах місцями підніметься до +20°C.

Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха у бліц-інтерв’ю для РБК-Україна.

Поточна погода та дощі

Наразі через територію України проходить атмосферний фронт із заходу на схід, тому сьогодні переважно дощить, окрім південних областей. Уже завтра, 30 жовтня, очікується більш комфортна погода без опадів, лише на заході країни можливий невеликий дощ.

Протягом наступних двох діб невеликі дощі можуть пройти у східних, північно-східних, західних та північних областях. Решта територій залишиться без опадів.

Вітер та теплі повітряні маси

Завтра південний вітер принесе теплішу повітряну масу, з переходом на північно-західний. Надалі вітер буде змінювати напрямок, але південна складова залишиться, що сприятиме потеплінню.

Температура повітря

Вночі прогнозується +2…+9°C, вдень 10–16°C. На півдні місцями до +17…+20°C, але локально. У Карпатах вночі 0…+3°C, вдень 2–8°C.

Птуха зазначила, що потепління буде поступовим, з періодичними невеликими дощами, і утримуватиметься кілька днів.

Погода на початку наступного тижня

2–3 листопада очікується переважно суха погода, лише у західних областях можливі невеликі дощі. Температурний фон істотно не зміниться: вдень 10–16°C, на півдні та заході до +19°C.

Тумани та сніг у Карпатах

Тумани можливі локально, але через вітер їхнє утворення малоймовірне. Сніг на високогір’ї Карпат зберігатиметься лише короткий час і швидко танутиме.

Підсумки жовтня та метеорологічна зима

Середньодобова температура за останні дні близька до кліматичної норми — +6…+11°C. Метеорологічна зима настане, коли середньодобова температура кілька днів поспіль не підніматиметься вище 0°C.