ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1852
Час на прочитання
2 хв

До України йде потепління: коли чекати на погодні зміни у травні

Після 20 травня температура повітря стане помітно вищою в багатьох областях України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Травень не тішить теплом

Травень не тішить теплом / © Associated Press

Погода в Україні не припиняє дивувати. Замість очікуваного тепла у травні 2025 року вдарили холод, нічні заморозки, а подекуди випав сніг.

Коли настане метеорологічне літо — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Замість очікуваного тепла у травні 2025 року несподівано вдарили заморозки. Ба більше, у частині областей навіть йшов сніг. І хоча перша половина травня вже добігає кінця, погода наразі більше нагадує початок весни, аніж перехід до літа.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що в неділю, 18 травня, у західній частині країни вдень пройдуть помірні дощі, місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний, 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий.

Температура повітря вдень підніметься до +9…+14 °С, на Буковині та Закарпатті +12…+17 °С.

У північних областях України вдень очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень можливе посилення до 15 — 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме +13…+18 °С.

У центральних регіонах країни протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, вдень місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень +14…+19 °С.

У південних областях та Криму вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень очікується до +18…+23 °С.

У східних областях вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південний із переходом вдень на західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +14…+19 °С.

Синоптикиня Наталка Діденко каже, що потепління очікується лише після 20 травня.

Представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха пояснила, що таке різке похолодання у травні зумовлене надходженням холодної повітряної маси з північних широт.

«Можемо сказати, що така прохолодна погода, яка наразі спостерігається, пов’язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт. Просто зараз така циркуляція атмосферних процесів, що у нас постійно є повітряні потоки з північних широт і продовжує надходити ось це прохолодне повітря», — сказала Птуха.

За її даними, найближчі кілька днів Україна все ще перебуватиме в полі слабко зниженого атмосферного тиску. Він дещо зазнаватиме коливань. Також у повітряних просторах над нашою територією досі панує прохолодне вологе повітря.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вище за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, натомість липень і серпень — дуже теплими.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1852
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie