До України йде потепління: коли чекати на погодні зміни у травні

Травень не тішить теплом / © Associated Press

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Погода в Україні не припиняє дивувати. Замість очікуваного тепла у травні 2025 року вдарили холод, нічні заморозки, а подекуди випав сніг.

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Замість очікуваного тепла у травні 2025 року несподівано вдарили заморозки. Ба більше, у частині областей навіть йшов сніг. І хоча перша половина травня вже добігає кінця, погода наразі більше нагадує початок весни, аніж перехід до літа.

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Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що в неділю, 18 травня, у західній частині країни вдень пройдуть помірні дощі, місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний, 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий.

Температура повітря вдень підніметься до +9…+14 °С, на Буковині та Закарпатті +12…+17 °С.

У північних областях України вдень очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень можливе посилення до 15 — 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме +13…+18 °С.

У центральних регіонах країни протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, вдень місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень +14…+19 °С.

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У південних областях та Криму вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень очікується до +18…+23 °С.

У східних областях вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південний із переходом вдень на західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +14…+19 °С.

Синоптикиня Наталка Діденко каже, що потепління очікується лише після 20 травня.

Представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха пояснила, що таке різке похолодання у травні зумовлене надходженням холодної повітряної маси з північних широт.

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«Можемо сказати, що така прохолодна погода, яка наразі спостерігається, пов’язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт. Просто зараз така циркуляція атмосферних процесів, що у нас постійно є повітряні потоки з північних широт і продовжує надходити ось це прохолодне повітря», — сказала Птуха.

За її даними, найближчі кілька днів Україна все ще перебуватиме в полі слабко зниженого атмосферного тиску. Він дещо зазнаватиме коливань. Також у повітряних просторах над нашою територією досі панує прохолодне вологе повітря.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вище за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, натомість липень і серпень — дуже теплими.