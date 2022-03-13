До України йде потепління, але ненадовго: прогноз погоди на 14 березня

До України йде потепління, але ненадовго: прогноз погоди на 14 березня

У Києві в понеділок буде сухо та сонячно.

В Україні 14 березня очікується потепління, проте ночі ще будуть морозяними. А вже від середи очікується похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптикиня наголосила, що від 14 березня очікується початок весни в України. 14 березня температура повітря в більшості областей України вдень підвищиться до +4+8 градусів. Хоча вночі очікується 3-8 градусів морозу.

"У Сумській, Харківській, Полтавській областях у ніч на понеділок -8-14 градусів, завтра вдень +1+4 градуси. Характер погоди - антициклонічний, тому 14 березня опадів в Україні не очікується і навіть у багатьох областях світитиме вдень сонце. Вітру сильного не буде", - сказала Наталка Діденко.

Синоптикиня додала, що в Києві в понеділок буде сухо та сонячно.

"Найближчої ночі до -2-4 градусів, завтра вдень у столиці потепліє до +5 градусів. А у вівторок навіть до +7, +8 градусів", - повідомила Діденко.

Від середи в Україні знову похолоднішає, проте сильних морозів не буде.

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