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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україну йде спека до +34 °С та грозові зливи: прогноз погоди на тиждень

Синоптики прогнозують різкі зміни погоди в перші дні літа.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди на черень

Прогноз погоди на черень / © pixabay.com

На початку червня в Україні встановиться по-справжньому літня, але нестійка погода. Синоптики попереджають про спеку до +34 °С, зливи, грози, град і шквали в різних регіонах країни.

Про це повідомляє Мeteoprog.

Спека з короткочасними зливами
Перший тиждень червня порадує українців високими температурами — вдень повітря прогріватиметься до +27…+32 °С, а на півдні стовпчики термометрів сягатимуть +34 °С. Однак синоптики попереджають про нестійкий характер погоди — подекуди очікуються грозові дощі, шквали та навіть град.

Понеділок, 2 червня:
Грозові дощі прогнозують у західних і північних областях. Удень можливі шквали до 15–20 м/с та град. У решті регіонів — сухо. Вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С, на півдні — до +31 °С.

Вівторок, 3 червня:
Погода погіршиться в західних, північних і місцями центральних областях — очікуються зливи, грози, град та шквали до 22 м/с. В інших регіонах — сухо. Температура вдень — +27…+32 °С, на заході трохи прохолодніше — +20…+26 °С.

Середа, 4 червня:
Дощі накриють центральні, східні області та Прикарпаття. У Карпатах можливі грози. Температура повітря вдень — +22…+27 °С, на півдні — до +31 °С.

Четвер, 5 червня:
Переважно сухо, лише в другій половині дня на заході й півночі можливі дощі з грозами. Температура вдень — +25…+30 °С, на півдні та Прикарпатті — до +33 °С.

П’ятниця, 6 червня:
Грозові зливи повернуться в західні, центральні й північно-східні області. Місцями можливий град і шквали до 24 м/с. На півдні — сухо і спекотно: +30…+33 °С.

Субота, 7 червня:
Грозові дощі охоплять більшість областей. На півдні збережеться спека до +34 °С.

Неділя, 8 червня:
Найбільш складна погода очікується на заході, півночі та в центрі — грози, дощі, місцями град і шквали. В інших регіонах — сонячно. Вдень — +29…+34 °С, на заході й півночі — +17…+26 °С.

Загалом перший тиждень червня принесе українцям справжні погодні контрасти: спеку, різкі зміни вітру, короткочасні дощі та загрозу стихійних явищ. Метеорологи радять уважно стежити за оновленнями прогнозу та бути обережними в періоди гроз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголошено штормове попередження, та розповідали про те, де вируватиме негода 1 червня.

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