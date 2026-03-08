ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
126
2 хв

В Україну йде справжня весна: синоптики дали прогноз на тиждень 9–15 березня

В Україні протягом тижня 9–15 березня очікується тепла та переважно сонячна погода. Синоптики прогнозують підвищення температури до +17…+19°, відсутність опадів у більшості регіонів та можливі нічні приморозки.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Погода в Україні

Погода в Україні / © Pixabay

Упродовж тижня 9–15 березня в Україні встановиться тепла та переважно сонячна погода. Синоптичну ситуацію формуватиме антициклон, який охопить більшу частину Центральної та Східної Європи.

Про це повідомляє Meteoprog.org.

Завдяки цьому в країні очікується суха погода, слабкий вітер і підвищення температури вдень. Опадів майже не прогнозують, лише місцями вночі та вранці можливий туман, який швидко розсіюватиметься після сходу сонця.

Водночас у нічні години подекуди можливі короткочасні приморозки, особливо у низинах та в Карпатах.

Прогноз погоди в Україні на 9-15 березня

9 березня, понеділок.

В Україні пануватиме малохмарна погода без опадів. Вночі місцями можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме -4…+1° вночі та +8…+13° вдень, на заході до +15°.

10 березня, вівторок.

Потепління продовжиться. Опади не очікуються. Температура вночі -2…+3°, вдень +11…+16°, у західних областях до +19°.

11 березня, середа.

Збережеться стабільна суха погода. Небо буде малохмарним. Вночі -2…+3°, вдень +12…+17°, на заході до +19°.

12 березня, четвер.

По всій країні очікується тепла та сонячна погода без опадів. Температура вночі -1…+4°, вдень +14…+19°.

13 березня, п’ятниця.

Антициклон утримуватиме суху погоду. Місцями вночі та вранці можливий туман. Температура вночі 0…+5°, вдень +13…+19°.

14 березня, субота.

Малохмарно та без опадів у всіх регіонах. Температура вночі -1…+4°, вдень +11…+16°, на заході до +18°.

15 березня, неділя.

Стійка суха погода збережеться. Температура вночі -2…+3°, вдень +9…+15°, у західних областях до +17°.

Загалом тиждень обіцяє бути теплим і сонячним, що сприятиме початку активної вегетації рослин та відчутному наближенню справжньої весни.

Раніше повідомлялось, що на заході України зафіксували землетрус. Землетрус стався на глибині 11 кілометрів.

