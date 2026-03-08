- Дата публікації
В Україну йде справжня весна: синоптики дали прогноз на тиждень 9–15 березня
В Україні протягом тижня 9–15 березня очікується тепла та переважно сонячна погода. Синоптики прогнозують підвищення температури до +17…+19°, відсутність опадів у більшості регіонів та можливі нічні приморозки.
Упродовж тижня 9–15 березня в Україні встановиться тепла та переважно сонячна погода. Синоптичну ситуацію формуватиме антициклон, який охопить більшу частину Центральної та Східної Європи.
Про це повідомляє Meteoprog.org.
Завдяки цьому в країні очікується суха погода, слабкий вітер і підвищення температури вдень. Опадів майже не прогнозують, лише місцями вночі та вранці можливий туман, який швидко розсіюватиметься після сходу сонця.
Водночас у нічні години подекуди можливі короткочасні приморозки, особливо у низинах та в Карпатах.
Прогноз погоди в Україні на 9-15 березня
9 березня, понеділок.
В Україні пануватиме малохмарна погода без опадів. Вночі місцями можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме -4…+1° вночі та +8…+13° вдень, на заході до +15°.
10 березня, вівторок.
Потепління продовжиться. Опади не очікуються. Температура вночі -2…+3°, вдень +11…+16°, у західних областях до +19°.
11 березня, середа.
Збережеться стабільна суха погода. Небо буде малохмарним. Вночі -2…+3°, вдень +12…+17°, на заході до +19°.
12 березня, четвер.
По всій країні очікується тепла та сонячна погода без опадів. Температура вночі -1…+4°, вдень +14…+19°.
13 березня, п’ятниця.
Антициклон утримуватиме суху погоду. Місцями вночі та вранці можливий туман. Температура вночі 0…+5°, вдень +13…+19°.
14 березня, субота.
Малохмарно та без опадів у всіх регіонах. Температура вночі -1…+4°, вдень +11…+16°, на заході до +18°.
15 березня, неділя.
Стійка суха погода збережеться. Температура вночі -2…+3°, вдень +9…+15°, у західних областях до +17°.
Загалом тиждень обіцяє бути теплим і сонячним, що сприятиме початку активної вегетації рослин та відчутному наближенню справжньої весни.
