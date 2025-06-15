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В Україну йдуть дощі та грози: де буде найхолодніше 15 червня
Дощі пройдуть майже на всій території України.
У неділю, 15 червня, більшу частину території України накриють дощі та грози. Лише у західних областях опади не очікуються. Температура повітря буде комфортною, але вночі у Карпатах похолодає.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Детальний прогноз погоди на 15 червня
За прогнозом синоптиків, в Україні 15 червня очікується хмарна погода з проясненнями.
Опади: У більшості областей України, за винятком західних регіонів, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вдень на сході та південному сході країни очікуються помірні опади, місцями можливі грози.
Вітер: Переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
Вночі стовпчики термометрів покажуть +9…+14°.
Вдень температура повітря коливатиметься в межах +19…+24°.
На південному заході країни очікується до +27°.
У Карпатах вночі буде прохолодніше: +4…+9° тепла, вдень повітря прогріється до +15…+20°.
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Погода в Києві
Сьогодні у столиці буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вдень становитиме 21-23 градуси тепла, вночі — 11-13°.
Будьте уважні та враховуйте погодні умови при плануванні своїх справ на 15 червня.
Нагадаємо, вихідні 14-15 червня принесуть в Україну не лише дощі та грози, а й несподіване похолодання. Погода буде нестійкою через активізацію циклону та надходження холодного повітря арктичного походження. Синоптики попереджають про суттєве зниження температури повітря до аномально низьких показників для цієї пори року.