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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
566
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1 хв

В Україну йдуть дощі та грози: де буде найхолодніше 15 червня

Дощі пройдуть майже на всій території України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дощ у місті

Більшу частину території України накриють дощі та грози

У неділю, 15 червня, більшу частину території України накриють дощі та грози. Лише у західних областях опади не очікуються. Температура повітря буде комфортною, але вночі у Карпатах похолодає.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Детальний прогноз погоди на 15 червня

За прогнозом синоптиків, в Україні 15 червня очікується хмарна погода з проясненнями.

  • Опади: У більшості областей України, за винятком західних регіонів, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вдень на сході та південному сході країни очікуються помірні опади, місцями можливі грози.

  • Вітер: Переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

  • Температура повітря:

    • Вночі стовпчики термометрів покажуть +9…+14°.

    • Вдень температура повітря коливатиметься в межах +19…+24°.

    • На південному заході країни очікується до +27°.

    • У Карпатах вночі буде прохолодніше: +4…+9° тепла, вдень повітря прогріється до +15…+20°.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода в Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вдень становитиме 21-23 градуси тепла, вночі — 11-13°.

Будьте уважні та враховуйте погодні умови при плануванні своїх справ на 15 червня.

Нагадаємо, вихідні 14-15 червня принесуть в Україну не лише дощі та грози, а й несподіване похолодання. Погода буде нестійкою через активізацію циклону та надходження холодного повітря арктичного походження. Синоптики попереджають про суттєве зниження температури повітря до аномально низьких показників для цієї пори року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
566
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