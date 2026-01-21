В Україну йдуть перші опади та потепління: синоптикиня розповіла про погоду 22 січня

Зима в Україні / © iStock

Завтра, 22 січня, в Україні очікується поступове руйнування антициклону, що принесло морози останніх днів. Перші опади прогнозують на південному заході країни, а ввечері місцями — у центральних областях та на півночі. На решті території опади малоймовірні.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Якою буде погода 22 січня

Ніч ще залишатиметься холодною, проте вдень температура повітря зросте:

на півночі місцями до -8°С,

у центральних областях — від -2°С до +1°С,

на півдні 0…+2°С,

у Криму до +5°С.

Вітер прогнозується південно-східний, помірний, часом із поривами.

У Києві очікується холодна ніч до -12°С, вдень температура підніметься до -2…-4°С. Через ротацію повітряних мас зросте хмарність, а вітер посилиться до помірного. Місцями можливий невеликий сніг. На дорогах варто очікувати ожеледицю.

Синоптикиня нагадує: така погода разом із магнітними бурями може впливати на самопочуття метеопатів, тому варто бути уважними до здоров’я.

«Більш відчутне потепління синоптики прогнозують на початку наступного тижня», — підсумувала Діденко.

Раніше йшлося про те, що в Україні дещо спадудть морози 22 січня. Очікується від -2 до — 7 градусів. Утім холод ще повернеться.

«За попередніми прогностичними розрахунками, аномальний холод тимчасово ще повернеться наприкінці січня. Зима триває», — додав експерт.