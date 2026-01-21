ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

В Україну йдуть перші опади та потепління: синоптикиня розповіла про погоду 22 січня

Ввдень 22 січня температура повітря зросте, попри холодну ніч.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зима в Україні

Зима в Україні / © iStock

Завтра, 22 січня, в Україні очікується поступове руйнування антициклону, що принесло морози останніх днів. Перші опади прогнозують на південному заході країни, а ввечері місцями — у центральних областях та на півночі. На решті території опади малоймовірні.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Якою буде погода 22 січня

Ніч ще залишатиметься холодною, проте вдень температура повітря зросте:

  • на півночі місцями до -8°С,

  • у центральних областях — від -2°С до +1°С,

  • на півдні 0…+2°С,

  • у Криму до +5°С.

Вітер прогнозується південно-східний, помірний, часом із поривами.

У Києві очікується холодна ніч до -12°С, вдень температура підніметься до -2…-4°С. Через ротацію повітряних мас зросте хмарність, а вітер посилиться до помірного. Місцями можливий невеликий сніг. На дорогах варто очікувати ожеледицю.

Синоптикиня нагадує: така погода разом із магнітними бурями може впливати на самопочуття метеопатів, тому варто бути уважними до здоров’я.

«Більш відчутне потепління синоптики прогнозують на початку наступного тижня», — підсумувала Діденко.

Раніше йшлося про те, що в Україні дещо спадудть морози 22 січня. Очікується від -2 до — 7 градусів. Утім холод ще повернеться.

«За попередніми прогностичними розрахунками, аномальний холод тимчасово ще повернеться наприкінці січня. Зима триває», — додав експерт.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie