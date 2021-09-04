До України йдуть перші заморозки: коли і де чекати на похолодання

До України йдуть перші заморозки: коли і де чекати на похолодання

Зниження температури українцям потрібно очікувати наступного тижня.

До України йдуть перші заморозки. Наступного тижня температура повітря місцями опуститься до 0 градусів.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, вночі 6—7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини нашої країни, очікуються заморозки на поверхні грунту. Прогнозується зниження температури до 0 градусів.

Така ж ситуація очікується в східних і південно-східних областях України 8 вересня.

Водночас в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях до 6 вересня буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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