До України їдуть воювати добровольці з інших країн

До України їдуть воювати добровольці з інших країн

Захищати українську землю хочуть громадяни Литви, Латвії, Естонії, Ізраїлю тощо.

До України незабаром прибудуть добровольці, які вирішили разом з українцями боротися проти путінської агресії.

Про це повідомив у Twitter військовслужбовець Юрій Кочевенко.

"І ще хороших новин. Щойно говорив з другом з Литви. До нас вже їдуть добровольці. З Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю… Треба триматися!", - написав він.

І ще хороших новин. Щойно говорив з другом з Литви. До нас вже їдуть добровольці. З Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю… Треба триматися!



За нашу і вашу свободу

For our freedom and yours

Už jūsų ir mūsų laisvę

Za naszą i waszą wolność — Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) February 25, 2022

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