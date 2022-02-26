До України їдуть воювати добровольці з інших країн

Захищати українську землю хочуть громадяни Литви, Латвії, Естонії, Ізраїлю тощо.
До України незабаром прибудуть добровольці, які вирішили разом з українцями боротися проти путінської агресії.
Про це повідомив у Twitter військовслужбовець Юрій Кочевенко.
"І ще хороших новин. Щойно говорив з другом з Литви. До нас вже їдуть добровольці. З Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю… Треба триматися!", - написав він.
І ще хороших новин. Щойно говорив з другом з Литви. До нас вже їдуть добровольці. З Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю… Треба триматися!— Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) February 25, 2022
За нашу і вашу свободу
For our freedom and yours
Už jūsų ir mūsų laisvę
Za naszą i waszą wolność
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.