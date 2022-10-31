В Україну з Польщі намагалися ввезти техніку на понад чотири мільйони: в МВС розповіли деталі

Українські прикордонники припинили спробу незаконного ввозу партії цифрової техніки на сумму в понад чотири мільйони гривень.

Прикордонники України зупинили поставку до нашої країни з Польщі партії цифрової техніки на значну суму.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, прикордонники зупинили на пункті пропуску “Шегині” мікроавтобус, за кермом якого був 32-річний чоловік.

“Під час проходження перевірки чоловік заявив, що переміщує посилки з-за кордону. У ході перевірки спільно з працівниками митниці у багажному відділенні у коробці серед особистих речей прикордонники виявили партію незадекларованих девайсів. У салоні мікроавтобуса чоловік приховав телефони, навушники та ноутбуки відомих світових виробників”, - розповіли в МВС України.

Орієнтовна вартість товару складає близько 4,5 мільйонів гривень. Товар прикордонники вилучили.

Нагадаємо, що росіяни атакували десять регіонів та пошкодили 18 об'єктів.

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