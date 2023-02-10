До України завезли небезпечний напій: може викликати анафілактичний шок і рак

З Франції до України експортувався небезпечний сироп, у складі якого виявили високий вміст барвника E124. Читайте в матеріалі ТСН.ua, який вигляд має напій і чим він шкідливий для здоров'я.

Про небезпеку повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Небезпечний напій: який вигляд він має

Це сироп для кави, який містить велику кількість барвника E124 (Понсо 4 R). Таке дозування вважається шкідливим для здоров'я людини.

Повідомлення про те, що такий напій був виявлений на території України, надійшло від системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF). Було встановлено, що концентрований сироп "Біттер Монін" експортували з Франції, а виробником зазначено GEORGES MONIN, France. В Україні напій отримував ТзОВ "ПРОБАР", провулок Індустріальний, 23, м. Київ.

Українців просять, у разі виявлення такого напою в обігу одразу звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в своїй області. Ось такий вигляд має сироп:

Небезпечний сироп в Україні / Фото: Telegram

Чому барвник E124 шкідливий у великих кількостях

В США, Норвегії, Фінляндії та деяких інших країнах світу барвник Е124 внесений до переліку заборонених речовин через його канцерогенні властивості. Тобто довготривале вживання цієї речовини може спричинити розвиток онкологічних захворювань.

Добавка також виступає як сильний алерген та може викликати анафілактичний шок чи напад ядухи у людей з астмою та неприйняттям аспірину.

Харчовий барвник Е124 також входить до переліку таких, які призводять до підвищеної активності у дітей. Хоча саме добавка в Україні дозволена для застосування в харчовій промисловості, однак воно завдає шкідливого впливу на людський організм за великих доз.

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