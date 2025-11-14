В України закінчуються гроші: Politico попередило про затримання зарплат і пенсій

Пенсія / © iStock

Реклама

Єврокомісія подвоює зусилля для використання заморожених російських активів, щоб фінансувати кредит Україні обсягом 140 млрд євро. Якщо Євросоюз не погодить це рішення, вже від квітня Київ може почати затягувати паски: затримувати виплати пенсій, зарплат державним службовцям, медикам, військовим. Рішення ЄС ускладнюють страх Бельгії та загроза вето з боку Угорщини і Словаччини.

Про це йдеться у статті Politico.

Єврокомісія активізує зусилля, щоб задіяти заморожені російські активи для фінансування репараційного кредиту Україні на 140 млр євро. Таке рішення отримало підтримку більшості міністрів фінансів ЄС, які віддають перевагу цьому варіанту замість виділення коштів із власних бюджетів.

Реклама

Попри це, Бельгія й надалі утримується від схвалення ініціативи. Брюссель побоюється, що використання активів, які підконтрольні депозитарію Euroclear, може спровокувати дії Росії у відповідь як на території країни, так і за її межами.

На тлі того, що фінансові запаси Києва для ведення війни стрімко зменшуються, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів 13 листопада попередив: затягування рішення стане дорожче, ніж ухвалення кредитного механізму.

Данія, яка нині головує в ЄС і керує законодавчими переговорами, закликала Комісію просуватися вперед після останньої міністерської зустрічі в Брюсселі. Це дозволить підготувати матеріали для обговорення радниками лідерів на зустрічі у п’ятницю, напередодні саміту в середині грудня, де питання знову буде винесено на порядок денний.

Втім, до фактичного надходження виплат Україні лишається чимало бар’єрів. Імовірні затримання означають, що ЄС, ймовірно, доведеться надавати Києву тимчасові позики, допоки основне фінансування не стане доступним.

Реклама

Коли Україна може залишитися без фінансів?

Уже від квітня Києву доведеться значно скорочувати витрати, якщо не надійде новий транш підтримки від ЄС або МВФ — глобального кредитора останньої інстанції.

Спершу уряд використовуватиме наперед кошти, заплановані на наступний рік, зокрема дивіденди держбанків. Потім — пробуватиме розміщувати боргові папери серед інвесторів, які вимагатимуть певної дохідності.

Коли й ці ресурси буде використано, уряд почне урізати фінансування для органів місцевого самоврядування та програми відбудови після російських обстрілів. Крайнім заходом стане відкладення виплат працівникам бюджетної сфери, лікарям, пенсіонерам і військовим. Подібного не відбувалося від початку повномасштабної війни.

Що з кредитуванням МВФ?

МВФ готує новий пакет допомоги Україні приблизно на 8 млрд дол, але його надання залежить від рішення ЄС щодо використання російських активів для покриття більшого кредиту. Україна не повинна буде повертати ці кошти, якщо Росія завершить війну та виплатить репарації, що фактично створює гарантію для Фонду.

Реклама

Офіційна пропозиція Єврокомісії до Європарламенту та Ради Європи може переконати МВФ у здатності України нести додаткове боргове навантаження.

Бельгія — не єдина перешкода

Позиція Бельгії є ключовою, адже без неї неможливо задіяти активи. Але додаткову загрозу становлять Угорщина та Словаччина — країни, які підтримують тісні зв’язки з Кремлем і не поспішають надавати Бельгії гарантії на випадок, якщо Росія вимагатиме повернення активів. Їхні зауваження можуть серйозно загальмувати процес.

Будапешт та Братислава отримують можливість заблокувати санкції, зокрема щодо активів, що пів року — єдине вето може повернути Москві доступ до заморожених коштів. Єврокомісія шукає юридичні рішення, щоб мінімізувати ризик вето, але частина чиновників сумнівається в успішності такого кроку.

Чи є інші перепони?

Так, Європарламент також братиме участь у формуванні законодавства стосовно кредиту. Це створює додаткові політичні ризики, оскільки депутати можуть вимагати змін до тексту. Конфлікти між євродепутатами та урядовими представниками не є рідкістю, а цього разу затримка може вплинути на ситуацію на лінії фронту.

Реклама

Чи можна очікувати швидкої виплати 140 млрд євро після затвердження?

Ні. Деяким країнам, включно з Німеччиною, доведеться отримувати схвалення національних парламентів для гарантій, які вимагає Бельгія. Це може затягнути процес на кілька місяців.

Корупційний скандал в Україні ускладнює ситуацію

В Україні спалахнув корупційний скандал, пов’язаний із нібито розкраданням 100 млн євро в енергетичній галузі. Антикорупційні органи заявили про діяльність групи посадовців і бізнесменів, які, за даними слідства, маніпулювали контрактами «Енергоатому», отримуючи «відкати» у 10-15%. Розслідування стосується й осіб із найближчого оточення президента Володимира Зеленського.

Угорщина та Словаччина можуть використати скандал як аргумент проти кредитної схеми, тоді як інші країни наполягатимуть на суворому контролі використання коштів.

Попри це, майже ніхто не пропонує повністю відмовитися від кредиту, враховуючи загрози, які стоять перед Європою.

Реклама

«Які у нас є інші варіанти? Україна — це наш єдиний вибір. І вона бореться не тільки за власну свободу і право обирати спосіб життя, а й за свободу Європи. Тож, незважаючи на скандал, інших варіантів немає», — наголосив міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунац.

Що далі?

Єврокомісія працює в умовах дедлайнів, щоб якнайшвидше внести пропозицію щодо репараційного кредиту та розпочати технічні переговори про механізм його реалізації. Відкладати це до саміту ЄС 18 грудня — не варіант, якщо Європа не хоче допустити колапсу України.

Нагадаємо, в кінці жовтня видання The Economist попередило, що Україна зіткнеться з жорстокою грошовою кризою і може залишитися без коштів уже наприкінці лютого 2026 року. На тлі того, що військові витрати України до кінця року сягнуть близько 360 млрд дол., Європа повинна негайно знайти кошти для допомоги. Аналітики закликають ЄС «усвідомити власну силу», припинити уникати фінансового суперництва з Росією та «виграти війну», оскільки його економіка вдесятеро більша за російську.