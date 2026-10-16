ЗРК Patriot / © ТСН

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В України залишилося лише декілька ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, що робить цивільне населення беззахисним перед балістичними ударами Росії. Ситуацію ускладнюють нерегулярні постачання зі США та невизначеність щодо подальшої військової допомоги.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

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Кількість ракет до Patriot в України

«Станом на 7 жовтня залишалося лише 10 ракет; їх використали під час атак. Наразі залишилося лише кілька«, — розповів виданню український чиновник.

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Інший співрозмовник видання, обізнаний із погіршенням ситуації з українською ППО, повідомив, що в країні вичерпалися запаси складних систем озброєння, які відіграють ключову роль у перехопленні російських балістичних ракет.

«Ситуація надзвичайно напружена. Невинні цивільні гинуть щодня», — сказав український чиновник.

Автори статті зауважили, що комплекси Patriot вважаються одними з найзатребуваніших систем ППО у світі. Водночас їхні запаси суттєво скоротилися через інтенсивне застосування систем в Україні та на Близькому Сході.

Адміністрація президента США Дональда Трампа зробила одним із пріоритетів пришвидшення закупівлі та виробництва нових ракет для Patriot. Однак створення однієї нової ракети може тривати до 36 місяців.

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Протягом кількох місяців Трамп не визначався щодо надання Україні додаткових ракет Patriot. Влітку він навіть розглядав варіант, за якого Україна могла б самостійно виробляти такі ракети. Згодом американський лідер змінив позицію та пригрозив припинити допомогу на тлі свого розчарування відсутністю прогресу в мирному процесі.

Чи отримує Україна зброю за програмою PURL

Сполучені Штати постачають Україні озброєння за програмою «Перелік пріоритетних потреб України», відомою як PURL. У її межах європейські держави оплачують американську зброю, яку після цього передають Києву.

Водночас, як раніше писало The Post, адміністрація Трампа розглядала можливість спрямувати частину передбаченої для України допомоги на Близький Схід. Таким чином у Вашингтоні планували компенсувати дефіцит американського озброєння, який виник через війну з Іраном.

Високий представник НАТО на умовах анонімності заявив 15 жовтня, що програма PURL продовжує функціонувати. За його словами, «боєприпаси для протиповітряної оборони, такі як ракети-перехоплювачі Patriot, продовжують надходити».

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Українська сторона не погодилася з такою оцінкою ситуації з постачанням допомоги.

«Від травня постачання були нерегулярними, і зараз ніхто не може з абсолютною впевненістю або гарантією сказати, що конкретне постачання справді надійде», — сказав чиновник.

Частина республіканців за підтримку України

Нестабільність у підтримці України викликала розчарування серед частини республіканців у Конгресі США. Вони наголосили, що Вашингтон має продовжувати твердо підтримувати свого союзника.

15 жовтня голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер, республіканець від штату Міссісіпі, та сенатор Кевін Крамер, республіканець від Північної Дакоти, зустрілися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі Крамер заявив у соцмережах: «Почуте від молодих українців, які втекли з окупованих Росією територій, стало потужним нагадуванням про те, що поставлено на карту. Ми повинні стояти разом з Україною».

Нагадаємо, напередодні CNN із посиланням на джерело повідомило, що в України знову закінчуються ракети до Patriot. Під час останньої масованої атаки по енергооб’єктах у Харкові та Києві, де загинули чотири людини і 25 постраждали, майже всі балістичні ракети не вдалося збити саме через брак перехоплювачів. Наразі Київ намагається отримати від США ліцензію на власне виробництво ракет для Patriot, однак Трамп поки публічно не підтвердив готовності погодитися на цей крок, і ліцензію Україна досі не отримала.

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