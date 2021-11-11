В "Укрексімбанку" поновили на посади двох нападників на журналістів "Схем" - ЗМІ

В "Укрексімбанку" поновили на посади двох нападників на журналістів "Схем" - ЗМІ

Підготовче засідання у цій справі призначили на 29 листопада 2021 року.

Директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які підозрюються у нападі та застосуванні фізичної сили проти проти журналістів "Схем", поновили на посадах.

Факт поновлення двох співробітників офіційно підтвердили Радіо Свобода у фінустанові.

За даними ЗМІ, наказ про поновлення посадовців підписано 9 листопада. Зокрема, у документі йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Нагадаємо, Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів. Раніше відсторонили від займаної посади Ігоря Тельбізова. Про відсторонення Олега Осіпова публічно не повідомляли, але йому також вручили підозру у кримінальній справі про напад на журналістів.

За інформацією Офісу генерального прокурора, керівнику Департаменту банківської безпеки та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене. Справу вже скерували до суду. Підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

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