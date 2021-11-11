В "Укрексімбанку" пояснили, чому поновили на посади обвинувачених у нападі на журналістів "Схем" співробітників

Інцидент стався 4 жовтня у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю із головою правління цієї фінустанови.

В "Укрексімбанку" повідомили, що статус обвинуваченого, який зараз мають директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки банку Олег Осіпов, не є законною підставою для відсторонення їх від роботи.

Відповідну заяву 11 листопада опублікували на сайті фінустанови.

"Відповідно до чинного трудового та кримінально-процесуального законодавства одержання працівником статусу підозрюваного/обвинуваченого у кримінальному провадженні не є законною підставою для відсторонення їх від роботи або розірвання з ними трудових відносин", - йдеться у повідомленні.

Тому з огляду на це в банку ухвалили рішення 9 листопада 2021 року, аби начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Також там зауважують, що щодо Олега Осіпова та Ігоря Тельбізова був встановлений простій, тобто зупинення роботи, а їх повноваження припинені без збереження оплати праці на максимально дозволений законодавством строк, а саме на час проведення службового розслідування банку щодо інциденту.

"Кримінальне провадження, в якому Олег Осіпов та Ігор Тельбізов мають статус обвинувачуваних, розглядає Голосіївський районний суд м. Києва. Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні", - заявили у фінустанові.

Крім того, що Володимир Пікалов, який також фігурує у цій справі, був звільнений з посади директора Департаменту інформаційної політики.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, стало відомо про поновлення на посадах директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які обвинувачуються у нападі на журналістів "Схем".

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У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.

на них. Згодом Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування.

за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Сам голова "Укрексімбанку" на час розслідування. Пізніше Євгеній Мецгер написав заяву на звільнення з посади голови правління АТ "Укресімбанку".

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