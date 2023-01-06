В "Укренерго" дали невтішний прогноз щодо відключення світла: у чому причина

Значне похолодання, яке очікується найближчим часом, призведе до стрімкого збільшення споживання. Наразі енергосистема не в змозі покрити його у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

Про це 6 січня повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання. Вони діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Також читайте Відключення світла у Києві та області 6 січня - графік ДТЕК

Вчора, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення. У нічний період електростанції наразі виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Українців просять розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

Нагадаємо, мешканців Київщини попередили про різке похолодання найближчим часом. Показники градусників опустяться до -11 градусів. Прогнозують також дощ, який перейде у сніг.

Коли ми зможемо користуватися світлом за потребою, а не за графіком – Максим Білявський

Читайте також: