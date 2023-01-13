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В "Укренерго" дали позитивний прогноз щодо відключень світла на вихідних

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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1961
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В "Укренерго" дали позитивний прогноз щодо відключень світла на вихідних

Наразі зберігається дефіцит потужності, тривають відключення.

Станом на ранок 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня: зберігається дефіцит потужності в енергосистемі. Однак на вихідні прогнозується зменшення споживання.

Воно пов'язане з поступовим потеплінням по всій Україні, повідомили в "Укренерго".

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00. Кожен оператор системи розподілу в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень. Вони мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. 

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Нагадаємо, у ДТЕК попередили, що протягом 13 січня в Дніпропетровській області будуть застосовувати екстрені відключення електроенергії.

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Дата публікації
Перегляди
1961
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