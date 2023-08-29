В "Укренерго" назвали головну проблему енергосистеми на тлі рекордної спеки

Під час високої температури повітря сильно зростає споживання електрики: громадяни вмикають кондиціонери і відповідно споживають набагато більше електроенергії. Останні два тижні серпня в галузі є проблеми з покриттям цього споживання, тому Україна просить про допомогу сусідні країни.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час телемарафону.

"Досить важко, тому що під час таких високих температур сильно зростає споживання: люди вмикають кондиціонери і відповідно споживають набагато більше електроенергії. Останні два тижні в нас є проблеми з покриттям цього споживання, доводиться просити допомогу в сусідніх країн: Словаччини, Польщі, іноді Румунії", - сказав Кудрицький.

За його словами, основною проблемою енергосистеми зараз є дефіцит генерації. Тобто багато електростанцій, зокрема і теплових, були пошкоджені під час обстрілів минулої зими, вони й досі відновлюються. В планових ремонтах досить багато енергоблоків атомних електростанцій.

"На тлі такої спеки звичайно складно покривати споживання особливо ввечері, коли всі вертаються додому, включають електроприлади", - додав він.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, спекотне літо в Україні не піде ще протягом 10-12 днів, а на півдні затримається навіть довше.

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