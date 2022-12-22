В "Укренерго" назвали кількість відновлених після атак росіян підстанцій

Енергосистема витримує ворожі удари ракетами та дронами.
Енергетикам вдалося частково відновити подавання світла на 78% пошкоджених високовольтних підстанціях в Україні, що пошкодила російська армія.
Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Також від 24 лютого енергетики частково відновили електропостачання на 62% лініях електропередачі.
"Після тисяч ударів росіян ракетами та дронів наша енергосистема знову і знову відновлює роботу, світло повертається у будинки українців", – наголошують в НЕК.
В компанії наголошують, що йдеться про "тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів дротів, які треба з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов".
Нагадаємо, у Києві станом на ранок 22 грудня внаслідок постійних обстрілів армії РФ критичної інфраструктури ситуація з енергопостачанням залишається важкою. В столиці знову запроваджено аварійні відключення світла. Їхню тривалість не можливо регламентувати.
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