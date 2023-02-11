В "Укренерго" назвали регіони, де найскладніша ситуація зі світлом

Понад добу агресорка Росія безперервно атакує ракетами та безпілотниками енергетичні об’єкти в різних регіонах України. Ситуація в енергосистемі складна, але контрольована.

Про це повідомили в "Укренерго" зранку 11 лютого.

Зазначається, що через мережеві обмеження, які ввели після пошкодження об’єктів магістральних мереж можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві. Тим часом у Харкові через пошкодження енергетичних об’єктів вже застосовані аварійні відключення.

В Одеській області вдалося ввести в роботу частину обладнання. Наразі продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.

В компанії також повідомили, що у ніч проти 11 лютого відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. Окупанти влучили по теплоелектростанціях та об’єктам магістральних мереж.

"Завдяки професійній роботі аварійних бригад, вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень", - наголошують у компанії.

До слова, енергосистема зазнала 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак безпілотниками по енергооб’єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, бо розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Ракетна атака 10 лютого

Російська армія влучила ракетами по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах України. Було застосовано аварійні відключення світла.

Внаслідок масованої ракетної атаки окупантів пошкодження енергетичних об'єктів відбулося в шести областях. Однак загалом завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалося зберегти цілісність енергосистеми України.

Станом на ранок 11 лютого на Хмельниччині не діють погодинні відключення електрики. Область заживлена за аварійною схемою. Досі не відновлено розподіл електричної енергії в Південно-Західному районі Хмельницького.

У Харкові та області вдалося повністю відновили електропостачання після масованої ракетної атаки. Втім, аварійні відключення в регіоні продовжуються.

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